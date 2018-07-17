В Москве пройдет совещание руководителей диппредставительств РФ 

В качестве его идеолога, архитектора и коспонсора в соответствии с основными принципами международного права и Устава ООН. Этот важнейший для «сверки часов», обмена опытом, актуализации векторов международной деятельности формат был запущен в 2000 году и проводится ныне в девятый раз. Как непосредственный свидетель и участник предыдущих заседаний, отмечу их высокий интеллектуальный и прикладной характер. Не станет исключением и очередной. Более того, в условиях наблюдаемого в международном пространстве дефицита стратегических идей, тиражированного поведения в духе национального эгоизма, международно-правового нигилизма, подрыва системы международных организаций (ООН, ЮНЕСКО, ВОЗ), кризиса международной субъектности, нарастания ("потокообразного") других примеров наличия в мировой дипломатии «критической массы», взрывающих, по-другому не скажешь, цивилизованность и устойчивость миростроительства, итоги откровенного и многоаспектного разговора Президента России с дипломатическим корпусом страны будут иметь не только национальное, но и международное звучание. Вот почему к встрече на Смоленской площади концентрировано внимание многих международных акторов. Сохранится масштабность интернационального интереса, проявленного совсем недавно в Хельсинки во время прагматичных дискуссий Путина и Трампа. И это логично.
Отметим, что опыт «коллективного совета» дипломатов имеется во многих странах. Только в последние месяцы соответствующие Совещания прошли в Армении, Белоруссии, Молдове, Румынии, Польше, в Брюсселе на площадке Евросоюза. Их достижения также интересны международному сообществу. Но политическая мысль и политическая воля Российской Федерации — постоянного члена Совета Безопасности ООН, ядерной державы, системного гаранта миропорядка объективно обладают особым магнетизмом и сферой влияния.
"Посольский сбор" в Москве всегда проходит на принципах прагматизма, объективности, четкого определения внешнеполитических приоритетов. Они будут обозначены в выступлениях главы государства и министра иностранных дел РФ С. Лаврова в ходе пленарного заседания. Эта же линия разнообразного тематического акцентирования и поиска подходов практического (посредством дипломатического инструментария) регулирования современных проблем мира, безопасности, экономики, науки и культуры, межцивилизационного диалога и т.д. прозвучит и во время секционных дискуссий. Для оценки их содержания и динамизма можно привести немало позитивных примеров. Назовем три существенных, обладающих системной характеристикой. Они наверняка окажутся в центра фокусированного внимания представителей дипломатической элиты России.
Первый связан с обеспечением актуального научно-технического и социально-экономического развития РФ посредством использования внешнеполитических факторов и инструментов. Установки этого профиля в концентрированном виде изложены в Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года. Нет сомнения в том, что дипломатический потенциал России (двусторонний и многосторонний) в состоянии решать многие сформулированные позиции. Среди них — вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира; достижение глобальной конкурентноспособности российского образования, вхождение в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, увеличение не менее чем в два раза количества иностранных граждан, обучающихся в образовательных организациях высшего образования и научных организациях; обеспечение присутствия Российской Федерации в числе пяти ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технического развития, создание научных центров мирового уровня, включая сеть международных математических центров и центров геномных исследований; разработка и внедрение национального механизма осуществления согласованной политики государств-членов Евразийского экономического союза при реализации планов в области развития цифровой экономики; разработка национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта, включая формирование эффективной системы разделения труда и производственной кооперации в рамках ЕврАзэс и создание единой системы институтов продвижения экспорта, предусматривающей модернизацию торговых представительств Российской Федерации за рубежом, и другие положения, ориентированные на реформирование страны в среднесрочной перспективе. Их достижение в прикладном смысле требуют использования, в том числе в инновационном, креативном значении, инструментария экономической, экологической, «цифровой» дипломатии (международные договоры, организации, финансовые структуры, гармонизация национальных юридических стандартов, защита интеллектуальной собственности и др.).
Второй пример относится к фундаментальной задаче имплементации, кодификации и прогрессивного развития международного права. Для современной дипломатии она носит стратегический характер. Об этом содержательно говорится в Концепции внешней политики Российской Федерации 2016 года. В ней же фактически изложена программа совершенствования правопорядка в международных отношениях. Она предлагает обеспечение императивных норм (принципов) международного права и Устава ООН (уважение государственного суверенитета, равноправие, невмешательства во внутренние дела, территориальной целостности, право народов на самоопределение, добросовестного соблюдения международных обязательств и др.); развитие системы двусторонних и многосторонних договоров, соглашений, конвенций; гармоничную взаимосвязь национальных и международных нормативных источников; мирное разрешение международных споров и другие направления. Та ситуация, которая складывается с имплементацией международно-правовых обязательств государств, с растущими фактами их игнорирования, а также злоупотребления правом в международных отношениях (типичный образец — поведение в Совете Безопасности западных представителей, их союзников по военно-политическим блокам), стремление отказаться от их юридического статуса в угоду политических деклараций и эгоцентричного морализаторства. Если изложить все факты нарушений, игнорирование международного права во внешней политике отдельных государств, в том числе членов ООН, НАТО, ЕС, то такого рода «Белая книга» предстанет в несколько томов. Отсюда понятны причины неэнергичного, порой законсервированного процесса кодификации международного права, в том числе и на площадке международных организаций, образующих систему ООН. Московское совещание, думается, просто обязано выразить консолидированную позицию российской дипломатии по указанным проблемным вопросам и донести ее, прежде всего, до Генерального секретаря, Совета Безопасности, Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций на предмет исправления ситуации в мире вокруг международного права, которая, будем откровенно, представляет реальный вызов международной безопасности (всемирной и региональной).
Третий пример из сферы организации внешнеполитической и дипломатической деятельности РФ, возможностей и необходимости ее оптимизации. Международное позиционирование России, его эффективность — зона ответственности многих российских ведомств и министерств (Администрации Президента, Правительства, Совета Федерации, Государственной Думы, Совета Безопасности, ФСБ, СВР, ГРУ, Министерства обороны, Министерства юстиции и других структур). Координирующая роль конституционно (ст.ст. 80,84) и законодательно исполняют Президент Российской Федерации и Министерство иностранных дел РФ. Сложившаяся практика, имеющая нормативную базу, опыт и традиции государственного управления, дает солидные результаты. Интеграционный конструктив построен в России на пересечении и взаимодействии механизмов, относящихся к разным видам дипломатии, которые обозначены в Концепции внешней политики РФ 2016 года. Среди них — общегосударственная дипломатия, публичная, региональная, парламентская и другие типы. Документ стимулирует и появление новых особей. Так, в последние годы интенсивно развивается тренд электоральной дипломатии. Две последние федеральные кампании — по выборам в Государственную Думу 2016 г. и выборам Президента Российской Федерации 2018 г. — внесли в этот процесс серьезный политико-правовой вклад. Обе кампании, обладая международным измерением, способствовали универсализации внешних связей России, показали высокий уровень международного правоприменения, соблюдения, в частности, как общих принципов международного права (например, сотрудничество, уважение основных прав и свобод человека и гражданина), так и общепризнанных избирательных стандартов (по версии ОБСЕ, Совета Европы, СНГ, ШОС и, конечно, ООН). В достижении высокой мировой и региональной планки в избирательных процессах исключительно позитивную роль сыграл фактор и политика взаимодействия ЦИК с МИД РФ, Россотрудничеством, Пограничной службой, МВД, Верховным судом, Генеральной прокуратурой и Следственным комитетом России. Линия была поддержана творчески в СМИ РФ. И, конечно, особый аспект — взаимодействие ЦИК РФ с российскими загранучреждениями, которые действовали в сложных политических условиях (незаконный режим санкций против России, неправомерное изъятие объектов российской собственности в Нью-Йорке, Сан-Франциско, разгул кампаний по якобы вмешательству РФ в выборные кампании США, Германии, Испании, других стран Евросоюза и НАТО, фактический срыв голосования российскими гражданами на территории Украины, пассивная реакция международных организаций (прежде всего, БДИПЧ ОБСЕ, ПАСЕ) на факты гуманитарной агрессии в отношении российских лиц, обладающих активным избирательным правом и другие негативные обстоятельства). Накопленный нами опыт сотрудничества в электоральной сфере следует уважать и анализировать. Укрепление и развитие комплексности российской дипломатии, ее способности действовать в случае не стандартных ситуаций в правовом и морально-этическом поле — предмет разговора в ходе «посольского сбора». Конечно, актуальны и другие темы и вопросы, актуальны средства их мониторинга и решения. Дипломатическое сообщество России обладает всеми современными предпосылками и ресурсами работать в соответствии с требованиями времени, запросами национального и международного развития России.
*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере «РГ»