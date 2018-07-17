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Сто лет назад были расстреляны Николай II, его жена, дети и члены свиты
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Сто лет назад были расстреляны Николай II, его жена, дети и члены свиты 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
17 июля 2018 года — ровно 100 лет с одного из самых страшных моментов российской истории: в эту ночь в 1918-м в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге были расстреляны Николай II, его жена, пятеро детей и четверо членов свиты. По всей России проходят памятные акции.
Ярко-алые гвоздики к бюсту Николая II, фотографии императорской семьи под открытым небом — выставка от Российского военно-исторического общества, речи от представителей Минобороны. В столичной Аллее правителей сегодня было особенно торжественно.
Этот хор как эхо памятных речей и молебнов по всей России — от Москвы до Крыма склоняют головы скорбящие о гибели Романовых.
"Прошло сто лет, а мы сегодня прославляем его память, русские люди до сих пор помнят его царственный подвиг", — отмечает советник министра культуры Игорь Елеференко.
В Петербурге молебен прошел в соборе Спаса Нерукотворного в Зимнем дворце. На службу приехали, в том числе потомки Романовых. Выразить свою в буквальном смысле вековую скорбь. «Прошло уже сто лет, но эта боль не утихла, — говорит дочь княгини Ольги Романовой Александра Мэтью. — Сегодня очень важный день для всей нашей семьи, мы оказываем им уважение, почтение, присутствуя на службе и здесь, и в Петропавловском соборе».
В Сочи у мемориала Николаю II — почетный караул, и целые корзины роз у подножия монумента. Помолиться, несмотря на жару, пришли сотни горожан.
В Курске освятили бронзовую икону-барельеф памяти семьи последнего российского императора, и тоже молились, был Крестный ход, а слова прихожан под колокольный звон звучали очень проникновенно. «Наша семья почитает эту семью, и очень трепетно мы относимся к этой семье и молимся ей», — говорит прихожанка Галина.
Новый памятник Николаю II открыли в Волгоградской области, в станице Арчидинская. Изготовленный в Москве бронзовый бюст установлен на территории Успенско-Никольского храма. И сегодня же в станицу прибыла чудотворная икона царя-мученика Николая.
"Это не только праздник Арчидинской станицы. Это праздник, я думаю, нашей земли, волгоградской земли", — добавляет епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей.
В Крыму к монументу Николаю II в бывшей южной резиденции российских императоров, Ливадийском дворце, на сияющий после дождя гранит легли белые розы. Этот символ связывают с императорской семьей, потому что с 1911 года Романовы проводили благотворительные ярмарки — в пользу больных туберкулезом, например, на которых предлагалось покупать символические букеты белых цветов. На возложение встроилась целая очередь — и местных жителей, и туристов.
"Сегодня есть совершенно другой подход к истории, и огромный интерес туристов к Ливадийскому дворцу, — считает младший научный сотрудник Ливадийского дворца-музея Екатерина Солнце. — Люди прибывают не только во дворец, но и посмотреть этот памятник, возложить цветы".
В современной России не стирают страницы истории, какими бы горькими они ни были. И лучшее доказательство — тысячи пришедших на памятные акции людей: москвичей, петербуржцев, сочинцев, крымчан, и эти скромные розы, светлые и искренние, как память об императорской семье.
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