«Сан-Антонио» близок к обмену Леонарда в «Торонто» на Дерозана

«Сан-Антонио» и «Торонто» близки к завершению сделки по обмену звездного форварда «Сперс» Кавая Леонарда. Как утверждает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски , «Рэпторс» включат в обмен одного из лидеров своей команды защитника Демара Дерозана.

Договоренность по обмену может быть достигнута уже в среду. Сообщается, что обоих игроков уже предупредили, что обмен практически неизбежен. При этом оба баскетболиста не проявляют энтузиазма по поводу потенциальной смены команды. Во время Летней лиги «Рэпторс» заверили Дерозана, что его не обменяют.

После новостей о возможном обмене Дерозан разместил в своем Инстаграме сообщение с критикой подобной политики клуба.

«Тебе говорят одно, а результат совершенно иной. Им нельзя верить. В этой игре нет места преданности. Тебя быстро продадут ни за что. Скоро вы все поймете», — написал Дерозан.

«Торонто» и «Сан-Антонио» обсуждают обмен на протяжении двух недель. Стороны за это время успели выдвинуть уже несколько вариантов сделки. Генеральный менеджер «Торонто» Масаи Уджири уверен, что сможет убедить Леонарда остаться в клубе после истечения контракта в 2019 году. Сам Леонард ранее изъявлял желание перейти в команду из родного Лос-Анджелеса . Контракт Дерозана рассчитан еще на три года и 83 миллиона. Выйти из соглашения игрок сможет лишь в сезоне-2020/21.

Кавай Леонард выступает за «Сперс» с 2011 года. В 2014-м он стал вместе с клубом чемпионом НБА и был признан самым ценным игроком финальной серии. Он дважды выбирался на Матч звезд и дважды попадал в первую сборную лучших игроков лиги по итогам сезона. В 2015 и 2016 годах Леонард признавался лучшим оборонительным игроком НБА.

Дерозан выступает за «Торонто» с 2009-го. Он четырежды участвовал в Матче звезд и один раз попадал во вторую сборную лучших игроков НБА.