Власти регионов РФ усилили контроль за птицеводческими фермами из-за вспышки гриппа птиц

МОСКВА , 17 июля. / ТАСС /. Дополнительные меры контроля во избежание дальнейшего распространения птичьего гриппа приняты в регионах, где ранее были выявлены очаги инфекции, сообщили ТАСС представители органов власти субъектов РФ . Ранее птичий грипп был зарегистрирован в Ростовской, Курской, Самарской, Орловский и других областях.

Евросоюз 16 июля ввел временные ограничения на поставки мяса птицы и птицеводческой продукции из России в связи с распространением гриппа птиц в стране. В связи с этим во вторник Россельхознадзор подготовил материалы по ситуации с птичьим гриппом в стране. В частности, в документах представлены материалы по проводимой в России регионализации по гриппу птиц, которая подразумевает выделение «чистых» от заболевания зон страны.

Опасные регионы

В России птичий грипп в этом году был зарегистрирован в Ростовской, Курской, Самарской, Орловской и других областях. В конце июня грипп птиц был также зарегистрирован в Пензенской области на площадках таких крупных производителей, как "Черкизово" и «Дамате».

Курской области вспышка заболевания была зафиксирована в этом году впервые. С середины июля было зарегистрировано семь очагов вируса, преимущественно в личных подсобных хозяйствах. На данный момент карантин отменен в трех населенных пунктах из семи. Несмотря на это, в регионе усилен контроль за всеми птицеводческими хозяйствами, работающими в режиме закрытого типа, также проводится вакцинация птиц вокруг птицеводческих фабрик.

"На всех птицефабриках проводят различные мероприятия от заноса птичьего гриппа. Предприятия работают в «закрытом режиме», поголовье полностью вакцинировано. Вакцина вызывает формирование иммунного ответа через 21 — 28 суток и сохраняется в течение 12 месяцев", — отметили в администрации Курской области.

Первая вспышка птичьего гриппа в Орловской области была зарегистрирована 22 июня и локализована две недели спустя, однако 10 июля в трех районах области вновь выявили случаи заболевания гриппом птиц в частных подворьях. Зараженную птицу нашли также в фермерском хозяйстве недалеко от национального парка «Орловское полесье». В управлении ветеринарии Орловской области заявили, что угрозы распространения вируса нет, проведены все меры по изъятию птицы и дезинфекции территории.

Ликвидация домашней птицы была проведена и в Самарской области , где в июне в 14 личных подсобных хозяйствах были обнаружены очаги птичьего гриппа. В настоящее время эпизоотические очаги купированы, проводятся ветеринарно— санитарные мероприятия.

Очаг птичьего гриппа был выявлен также в Ростовской области, на территории птицефабрики «Белокалитвинская», которая является градообразующим предприятием для Белокалитвинского района региона с 1930 года. Начальник управления ветеринарии Ростовской области Владимир Жилин в ходе совещания сообщил, что к возможным причинам заноса заболевания на территорию птичников можно отнести контакт поголовья с дикими пернатыми, человеческий фактор или передача заболевания через воздух.

Власти делают все возможное, чтобы избежать распространения вируса: на выезде из предполагаемого очага заболевания оборудован круглосуточный карантинный пост. По данным компании, птицефабрика изолирована от населенного пункта, контролируется состояние здоровья персонала птицефабрики, особенно сотрудников, которые работают с поголовьем.

В понедельник министр сельского хозяйства Ростовской области Константин Рачаловский сообщил, что очаги птичьего гриппа, предположительно, выявлены также на площадках крупнейшего в России производителя мяса индейки группы компаний «Евродон». Однако в компании сообщили, что «предприятие работает в нормальном режиме, никаких симптомов болезни нет», а постоянный мониторинг ситуации с привлечением специалистов и отправкой патологического материала на обследование показывал, что «никакого птичьего гриппа на предприятии нет».

Власти региона заверяют, что вспышка птичьего гриппа не повлияет на потребительский рынок региона Ростовской области ввиду высокой конкуренции в отрасли. «На сегодняшний день у нас достаточно серьезно развита конкуренция, очень быстро продукция птицы может быть заменена. Абсолютно точно на потребительском рынке [региона] это не отразится, возможно, это отразится на каких-то системных поставках», — сообщила журналистам во вторник директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова.

Защититься от соседей

Саратовской области ранее также были зафиксированы единичные вспышки птичьего гриппа — сначала в одном из сел Калининского района Саратовской области, затем в двух населенных пунктах Петровского района Саратовской области. «Вирус был выявлен в личных подсобных хозяйствах, на месте работали специалисты, в результате удалось ликвидировать вирус и не допустить его распространения», — рассказали в пресс-службе управления ветеринарии при правительстве Саратовской области.

Сейчас власти региона считают наиболее важной задачей обезопасить себя от новых вспышек и избежать завоза вируса из соседних регионов. В области ведется пристальный контроль за реализацией птицы в связи с тем, что в соседних областях, в частности в Пензенской, неоднократно фиксировались вспышки высокопатогенного гриппа птиц.

О вирусе

Птичий грипп — вирусная инфекция птиц с высокой степенью заразности, которая может протекать среди них как бессимптомно, так и вызывать их гибель. Большинство штаммов птичьего гриппа для людей не опасны, однако некоторые вызывают тяжелые заболевания.