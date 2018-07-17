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Бюджет Выборгского района увеличил свою доходную часть
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Бюджет Выборгского района увеличил свою доходную часть 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
17 июля прошло заседание совета депутатов МО «Город Выборг», на котором выступил заместитель главы районной администрации-председатель комитета финансов Александр Болучевский.
Об объеме корректировок в бюджете муниципального образования «Выборгский район» и МО «Город Выборг» сообщил заместитель главы районной администрации-председатель комитета финансов Александр Болучевский.
Он отметил, что бюджет района увеличился, что позволяет изыскать дополнительные средства на обеспечение социальных задач: организацию проезда в общественном транспорте льготных категорий граждан; увеличение выплат работникам бюджетных организаций, а также выплаты за капремонт.
Дополнительные средства город Выборг направил на благоустройство детских и спортивных площадок, обустройство наружного и эксплуатацию наружного освещения, приобретение автобуса для учреждений культуры, проектные разработки по капремонту жилого дома на улицу Вокзальной, 4, а также на содержание зданий социального фонда Выборга.
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