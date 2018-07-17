Бюджет Выборгского района увеличил свою доходную часть

17 июля прошло заседание совета депутатов МО «Город Выборг», на котором выступил заместитель главы районной администрации-председатель комитета финансов Александр Болучевский.

Об объеме корректировок в бюджете муниципального образования «Выборгский район» и МО «Город Выборг» сообщил заместитель главы районной администрации-председатель комитета финансов Александр Болучевский.

Он отметил, что бюджет района увеличился, что позволяет изыскать дополнительные средства на обеспечение социальных задач: организацию проезда в общественном транспорте льготных категорий граждан; увеличение выплат работникам бюджетных организаций, а также выплаты за капремонт.