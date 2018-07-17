9 священных мест православной России

Россию нередко называют святой землей. Если судить по количеству святых для представителей разных религий мест, то это действительно так.

1. Дивеево

Где находится? Нижегородская область , Дивеевский район. В чем святость? Дивеево называется Четвертым Уделом Божией Матери на земле. Главная святыня Дивеевской обители — мощи преподобного Серафима Саровского. Святой Старец незримо, но явно утешает, вразумляет, исцеляет, открывая ожестевшие души приходящих к нему людей для Божественной любви, и приводит к православной вере, к Церкви, которая является основанием и утверждением Русской земли.

Паломники приезжают за святой водой из 4 источников, поклониться мощам и пройти вдоль святой канавки, которую, по преданию, не сможет пересечь антихрист

2. Оптина пустынь

Где находится? Калужская область . В чем святость? Свято-Введенская Оптина пустынь — один из древнейших монастырей России, расположенный на берегу реки Жиздры недалеко от города Козельска . [С-BLOCK]

Происхождение Оптиной остается неизвестным. Можно предполагать, что строили ее не князья и бояре, а сами подвижники по призванию свыше покаянными слезами, трудом и молитвой. [С-BLOCK]

Оптинские старцы обладали огромным влиянием на умы людей самых разных сословий. Трижды здесь бывал Гоголь. После посещения Оптиной пустыни родились «Братья Карамазовы» Достоевского. Особые отношения с обителью (как, впрочем, и с церковью вообще) были у Льва Толстого

3. Нило-Столобенская пустынь

Где находится? Остров Столобный, полуостров Светлица, озеро Селигер. В чем святость? Монастырь назван Ниловой пустынью по имени преподобного Нила, который жил на острове 27 лет и завещал построить монастырь. В 1555 году Нил преставился и был похоронен на острове Столобный. По кончине преподобного близ его могилы на острове стали селиться отшельники-молитвенники, ими и был основан монастырь. [С-BLOCK]

До революции Нило-Столобенский монастырь был в числе самых почитаемых в России, ежегодно сюда приезжали тысячи людей. В 1828 году обитель посетил император Александр I.

После революции у монатыря была непростая судьба. Он успел побыть и колонией, и госпиталем, и лагерем для военнопленных, и турбазой. При археологических раскопках на территории обители было установлено, что в XVIII веке здесь работала крупнейшая на тот момент мастерская по производству нательных крестов. Только в 1990 году Нилова пустынь была снова передана Православной церкви , а в 1995 сюда были возвращены мощи преподобного Нила..

4. Соловецкий монастырь

Где находится? Белое море. В чем святость? Еще в языческие времена Соловецкие острова были усыпаны капищами, а древние саамы считали это место святым. Уже в XV веке тут возник монастырь, который вскоре стал крупный духовным и общественным центром.

Паломничество в Соловецкий монастырь всегда было большим подвигом, на который осмеливались лишь немногие. Благодаря этому, вплоть до начала XX века монахам удавалось сохранить здесь особую атмосферу, которая, как ни странно не улетучилась за годы лихолетья. Сегодня сюда приезжают не только богомольцы, но и ученые, исследователи, историки

5. Троице-Сергиева лавра

Где находится? Московская область , Сергиев Посад. В чем святость? Этот монастырь по праву считается духовным центром России. История обители неразрывно связана с судьбой страны — здесь Дмитрий Донской получил благословение на Куликовскую битву, местные монахи вместе с войсками в течение двух лет оборонялись от польско-литовских интервентом, тут принимал присягу бояр будущий царь Петр I. По сей день паломники со всего православного мира приезжают сюда, чтобы помолиться и ощутить благодать этого места.

6. Псково-Печерский монастырь

Где находится? Печоры . В чем святость? Псково-Печерский монастырь — один из древнейших и самых известных русских мужских монастырей. В 1473 году здесь была освящена пещерная церковь Успения, выкопанная преподобным Ионой в холме из песчаника. Этот год считается годом основания монастыря. [С-BLOCK]

Холм, в котором находятся Успенская церковь и Богом зданные пещеры, называется Святой горой. На территории монастыря есть два святых источника

Особенностью Псково-Печерского монастрыя является то, что он ни разу за всю свою историю не закрывался. В межвоенный период (с февраля 1920 до января 1945 года) он находился в пределах Эстонии , благодаря чему сохранился.

7. Кирилло-Белозерский монастырь

Где находится? Вологодская область , Кирилловский район. В чем святость? Кирилло-Белозерская обитель — город в городе, самый большой монастырь в Европе. Гигантская крепость не раз выдерживала осаду неприятеля — на ее трехэтажных стенах спокойно могут разъехаться две машины.

Постриг здесь принимали богатейшие люди своего времени, а в казематах содержались государевы преступники. Сам Иван Грозный благоволил обители и вкладывал в нее немалые средства. Здесь ощущается странная энергетика, дающая умиротворение. [С-BLOCK]

По соседству находятся еще две жемчужины Севера — Ферапонтов и Горицкий монастыри. Первый знаменит своими древними соборами и фресками Дионисия, а второй — монахинями из знатных родов. Те, кто побывал в окрестностях Кириллова хоть раз — возвращаются обратно.

Где находится? Свердловская область , Верхотурский округ. В чем святость? Когда-то здесь была одна из главных уральских крепостей, от которой осталось несколько зданий (местный Кремль — самый маленький в стране). Однако этот небольшой городок прославился не славной историей, а большим сосредоточением православных храмов и монастырей. [С-BLOCK]

В XIX веке Верхотурье стал центром паломничества. В 1913-м году тут был построен третий по величине собор Российской империи — Крестовоздвиженский. Недалеко от города, в селе Меркушино жил чудотворец Симеон Верхотурский — покровитель Урала. Помолиться у мощей святого приезжают люди со всей страны — считается, что они излечивают болезни.

9. Валаам

Где находится? Ладожское озеро. В чем святость? Валаам — одна из двух существовавших в России «монашеских республик». Время основания на островах православного монастыря неизвестно. В начале XVI века монастырь уже существовал; в XV—XVI веках в монастыре жили около десятка будущих святых, в том числе, например, будущий основатель другой «монашеской республики» Савватий Соловецкий (до 1429 года) и Александр Свирский . Именно в это время по соседним островам появились в большом количестве монашеские скиты. [С-BLOCK]

В отличие от Соловецкого архипелага, где хозяином является музей-заповедник, на Валааме монашеские традиции возродились почти в полной мере. Все скиты здесь действуют, монастырь выполняет на островах и административные функции, а подавляющее большинство посетителей Валаама — паломники. По всей площади острова расположены скиты, «филиалы» монастыря, всего около десяти. Бесподобная природа Валаамского архипелага — своеобразная «квинтэссенция» природы Южной Карелии — способствует стремлению паломника отойти от мирской суеты и прийти к себе.