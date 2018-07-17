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Проект круглогодичных теплиц в Якутии получит 300 млн рублей от ФРДВ
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Проект круглогодичных теплиц в Якутии получит 300 млн рублей от ФРДВ 

Дальний Восток 1 час назад
Фото: Дальний Восток
Российско-японский проект создания в Якутии круглогодичной теплицы по выращиванию огурцов, томатов и зелени получит 300 млн рублей от Фонда развития Дальнего Востока. Об этом ТАСС во вторник сообщил представитель фонда.
«Правительственная подкомиссия под председательством полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева признала приоритетным для финансирования из средств Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ) проект строительства в Якутии первого в республике круглогодичного тепличного комплекса. На территории ТОР «Кангалассы» будет построен тепличный комплекс для выращивания овощей защищенного грунта, теплоэнергоцентр, офисные, складские и вспомогательные здания. Ежегодно новое предприятие будет производить 2,3 тыс. тонн продукции — огурцов, томатов и зелени. Строительные работы завершатся в 2019 году, а общая стоимость проекта составит 1,45 млрд рублей, из которых ФРДВ предоставит 300 млн рублей», — сказал собеседник агентства.
Предприятие будет создано в Якутске при партнерстве российской компании «Саюри» и японской «Хоккайдо Корпорейшн». Привлечение зарубежного инвестора на территорию Якутии осуществлялось через совместную российско-японскую платформу, учрежденную недавно при участии ФРДВ, Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и Японского банка для международного сотрудничества (JBIC).
«Комплекс теплиц станет для ФРДВ уже третьим по счету крупным сельскохозяйственным проектом на Дальнем Востоке. Ранее Фонд предоставил льготный заем в объеме 5 млрд рублей компании Русагро на строительство в Приморье свинокомплекса и вложил 1,75 млрд рублей в реализацию проекта первого в России завода по глубокой переработке сои с выделением изолированных белков и других импортозамещающих продуктов.
Фонд развития Дальнего Востока учрежден Внешэкономбанком (ВЭБ), который является его единственным акционером. ФРДВ — это один из элементов системы государственных институтов, созданных для ускоренного развития дальневосточного и байкальского макрорегионов. Фонд содействует притоку инвестиций с помощью предоставления льготного [от 5% годовых в рублях] и долгосрочного финансирования приоритетных инвестиционных проектов в различных отраслях.
По данным фонда, по состоянию на июль 2018 года уже инвестировано более 27 млрд рублей в отраслевые проекты общей стоимостью более 166 млрд рублей. В их числе и проекты, реализуемые по поручениям правительства РФ.
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