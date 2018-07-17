Кормящая модель на подиуме бросила вызов Трампу

Американская модель Мара Мартин вышла на подиум с пятимесячной дочерью прямо во время кормления грудью. Общество разделилось во мнениях: одни осудили девушку за рекламный трюк, другие выразили благодарность от всех матерей мира.

На проходящей в Майами неделе пляжной моды во время шоу купальников американская модель Мара Мартин вышла на подиум с пятимесячной дочерью Арией, которую кормила грудью. В то время как Мара демонстрировала золотистое бикини, не скрывающее её располневшую фигуру, малышка, судя по всему, показывала подгузник и надетые поверх него зеленые плавки. На голове у Арии были шумоподавляющие наушники, чтобы девочка не испугалась громкой музыки. Аудитория встретила дуэт бурными аплодисментами. Ролик уже стал хитом Instagram, сообщил портал USA TODAY

«Не могу поверить, что и моя дочь попали в заголовки СМИ просто за то, что что я делаю каждый день», — написала Мара в Instagram. Oна рассказала, что уже давно мечтала о подобном выходе на подиум вместе с новорожденной дочерью. «Я благодарна за возможность показать, что кормление грудью — это норма, а также, что женщины могут всё!», — подчеркнула девушка. Признаться, это настолько естественно, что «не должно быть заголовком», добавила Мара.

Нормализация грудного вскармливания #normalizebreastfeeding, равно как и мама-модель #modelmom стали в сети популярными хештегами. Впрочем, в самом Instagram называть ролик хитом спешат далеко не все. «Отвратительно использовать для моды новорожденного в качестве аксессуара и собирать таким образом внимание», — указала пользовательница mohare87.

«Показывать свою грудь — это коммерция. Поведение этой женщины — нарциссизм. Она продала грудное вскармливание, потому что хотела добиться всеобщего внимания», — считает cassandrac11.

Так, развернулась настоящая дискуссия: «Низкая статистика кормления грудным молоком во всём мире — это ответ нашей современной культуры. Поддерживайте женщин вместо того, чтобы топтать их», — ответила пользовательница lozza_mac из Австралии . «Огромное спасибо от всей Великобритании … Здесь кормление грудью еще не так заклеймили, как в остальных странах, но чем больше мы подчеркиваем эту проблему, тем лучше! Вы и ваша дочь выглядите потрясающе!», — написала jasminefunforlife. Многие добавили, что пример Мары стал «вдохновляющим» и подчеркнули: «Спасибо за вашу смелость от кормящих мам во всём мире».

Мара Мартин стала одной из 16 финалисток, выбранных для показа в этом году, указали в BBC. Друзья девушки рассказали, что изначально организаторы показа планировали, что она просто пройдёт по подиуму с ребёнком. Однако пока длились многочисленные кастинги и подготовка, малышка проголодалась и сама дала понять, что надо делать маме. В целом, в СМИ поступок девушки также восприняли неоднозначно. Очаровательная Мара покорила не только дуэтом с малышкой, но и своей улыбкой, написал портал People.

Первое впечатление, когда видишь Мару, кормящую ребенка, на странице журнала мод: «Какой хитрый PR-трюк», возразил портал News.com.au. Вместе с тем, он призвал задуматься, как сильно мир нуждается в том, чтобы продвигать идею грудного вскармливания. Необходимо видеть, как женщины «нормализуют» эту казалось бы самую обычную деятельность при том, что большая часть мира по-прежнему делает всё, чтобы грудное молоко не считалось лучшим способом питания для ребёнка. Особенно в развивающихся странах, где фармкомпании буквально «проталкивают» свою продукцию в массы.

По данным ВОЗ, в мире лишь 36% младенцев младше 6 месяцев кормят грудью. В результате около 800 тысяч детей гибнут в возрасте до 5 лет. Только грудное молоко снижает риск развития диареи, пневмонии, инфекции среднего уха и других заболеваний в раннем детстве.