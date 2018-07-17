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В Киеве исключили внесудебное урегулирование спора «Нафтогаза» и «Газпрома»
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В Киеве исключили внесудебное урегулирование спора «Нафтогаза» и «Газпрома» 

Газета.Ru 50 минут назад
Фото: Газета.Ru
Украина не пойдет на внесудебное урегулирование спора "Нафтогаза" и "Газпрома" по тем вопросам, где уже есть решение Стокгольмского арбитража. Об это сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает РИА «Новости»
"Попытка России договориться о внесудебном урегулировании дел, по которым уже вынес решение Стокгольмский трибунал, не пройдет. Должны следовать общепринятым правовым нормам и международному праву", — написал Климкин в твиттере после первого раунда трехсторонних переговоров по транзиту газа из России в ЕС через Украину.
Ранее глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что переговоры России, Украины и ЕК по транзиту газа прошли конструктивно. По его словам, должностные лица России, Украины и ЕК могут обсудить вопросы по транзиту российского газа через Украину в октябре текущего года.
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