Собаки станцуют для посетителей парка «Кузьминки»

40 собак из муниципального приюта будут ждать своих будущих хозяев в парке «Кузьминки» на фестивале-пристройстве «ЭКО ДОГ».

— В программе — танцы для участников и даже зажигательные танцы с собаками, — рассказывает волонтер приюта Валерия Исалеева. — А еще — костюмированное собачье шоу, аквагрим и детская развлекательная зона, где ребят ждут настольные игры, главными героями которых станут фигурки собак — воспитанников приюта.

Все животные здоровы, привиты, чипированы и готовы к домашней жизни. Для того чтобы забрать собаку с фестиваля, необходимо иметь при себе паспорт.

Четверолапые друзья ждать встречи со своими будущими хозяевами 22 июля на лужайке возле Coffee Cafe в парке «Кузьминки» с 12.00 до 17.00. Гостями мероприятия могут стать все желающие.