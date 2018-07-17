Ещё
Собаки станцуют для посетителей парка «Кузьминки»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собаки станцуют для посетителей парка «Кузьминки» 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
40 собак из муниципального приюта будут ждать своих будущих хозяев в парке «Кузьминки» на фестивале-пристройстве «ЭКО ДОГ».
— В программе — танцы для участников и даже зажигательные танцы с собаками, — рассказывает волонтер приюта Валерия Исалеева. — А еще — костюмированное собачье шоу, аквагрим и детская развлекательная зона, где ребят ждут настольные игры, главными героями которых станут фигурки собак — воспитанников приюта.
Все животные здоровы, привиты, чипированы и готовы к домашней жизни. Для того чтобы забрать собаку с фестиваля, необходимо иметь при себе паспорт.
Четверолапые друзья ждать встречи со своими будущими хозяевами 22 июля на лужайке возле Coffee Cafe в парке «Кузьминки» с 12.00 до 17.00. Гостями мероприятия могут стать все желающие.
Префектура Юго-Восточного административного округа: последние новости
Инспекторы ДПС проверили водителей в районе Марьино на соблюдение правил парковки Около 500 тысяч пассажиров в сутки смогут воспользоваться ТПУ «Рязанская» Около 30 цветников обновлено в районе Марьино
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Похищение на Украине, обман болельщицы и другие события дня7
Задержан главный гаишник севера Москвы98
Депутаты решились ввести давно обсуждаемый налог197
Погиб Тагир Вагапов52
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца153
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:34
Порошенко назвал Украину приоритетом для США и НАТО
В мире Статьи
00:59
Бывшая жена Грудинина впервые рассказала об их разводе
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
13:19
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию
Личный счет Другое
07:30
Трамп заявил о возрождении НАТО «своими кровными»
В мире
00:59
Брежнева заступилась за Пугачеву
Шоу-бизнес
00:35
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение