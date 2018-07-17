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Титов: «Сначала „Трактору“ нужно попасть в плей-офф, а потом двигаться вперед»
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Титов: «Сначала „Трактору“ нужно попасть в плей-офф, а потом двигаться вперед» 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер челябинского «Трактора» Герман Титов поделился ожиданиями от предстоящего сезона. Специалист отметил необходимость поэтапного решения вопросов.
«Цели? Давайте будем реалистами. Все команды вначале ставят цель попасть в плей-офф. У нас также стоит цель попасть в плей-офф, а потом уже двигаться вперёд. Конечно, Челябинск задрал высокую планку, и результата легче добиться, чем поддерживать его. Поэтому в этом году будет намного сложнее, все команды станут играть с другой мотивацией. Раньше выходили играть просто с «Трактором», а сейчас — с бронзовым призёром. Но мы все это понимаем. Я и ребятам сказал на первом собрании, что они сделали очень приятно всем челябинским болельщикам, но жизнь на этом не заканчивается и нужно двигаться дальше и работать, чтобы поддержать этот результат.
Хоккей сейчас быстрый, и должна быть хорошая физическая готовность. Все команды, которые я тренировал — «Кузня», «Спартак», «Авангард», — были физически готовы, и каждый матч мы держали удар 60 минут. Да, результат был не тот, но мастерству, как забивать голы, не научишь», — цитирует Титова сайт болельщиков «Трактора».
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