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Минобороны: Сирийские боевики прорываются из Идлиба в Хомс
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Минобороны: Сирийские боевики прорываются из Идлиба в Хомс 

Российская Газета 1 час назад
Фото: News.ru
Подразделения боевиков пытаются прорваться из сирийской провинции Идлиб на север провинции Хомс, заявил глава Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Цыганков. Для этого, по словам российского военного, террористы используют смертников и ударные беспилотники.
"Особое беспокойство вызывает ситуация, сложившаяся в провинции Идлиб, где наблюдается активизация незаконных вооруженных формирований, примкнувших к террористической группировке «Джебхат ан-Нусра», — отметил Цыганков. — Отмечаются попытки прорыва экстремистов в северную частью провинции Хомс с применением террористов-смертников, а также нападения на позиции правительственных войск в провинции Латакия. Кроме того, с территории, занимаемой боевиками, совершаются запуски ударных беспилотных летательных аппаратов".
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