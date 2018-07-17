В Твери одобрили компенсацию налога на движимое имущество

«Очень хорошее решение Минфина в части компенсации налога на движимое имущество. Министерство подтвердило, что рассматривает варианты дополнительных ассигнований, которые будут доведены до бюджетов субъектов страны. Сейчас проходят обсуждения», — рассказал губернатор Тверской области.

По его словам, в его регионе компенсация может достичь 400 миллионов рублей в год. Также на заседании рассматривались вопросы распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.