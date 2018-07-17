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В Твери одобрили компенсацию налога на движимое имущество
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В Твери одобрили компенсацию налога на движимое имущество 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В Тверской области поддержали предложение Минфина о компенсации субъектам России налога на движимое имущество. Напомним, отмену этого сбора одобрила во втором чтении Государственная Дума РФ. Обсуждение в регионе прошло на заседании правительственной комиссии по региональному развитию в РФ, в нём приняли участие глава региона Игорь Руденя и член Совета Федерации РФ от Тверской области Андрей Епишин.
«Очень хорошее решение Минфина в части компенсации налога на движимое имущество. Министерство подтвердило, что рассматривает варианты дополнительных ассигнований, которые будут доведены до бюджетов субъектов страны. Сейчас проходят обсуждения», — рассказал губернатор Тверской области.
По его словам, в его регионе компенсация может достичь 400 миллионов рублей в год. Также на заседании рассматривались вопросы распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
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