Улицу Дачную готовят к реконструкции

Соответствующие распоряжения департамента градостроительства Самары опубликованы на сайте городской администрации. Так, общая площадь участка под планировку реконструкции ул. XXII Партсъезда составляет 14,65 га, ул. Дачной — 18,37 гектара.

Протяженность обновленного участка дороги по ул. XXII Партсъезда должна составить 1,2 км, по ул. Дачной — 2,2 километра. В рамках работы над проектами планируется провести инженерно-геодезические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-экологические изыскания.

Напомним, информация о намерениях продлить автомобильную дорогу по ул. XXII Партсъезда на участках от ул. Ново-Садовой до Московского шоссе и от пр. Карла Маркса до Ставропольской, а также комплексного ремонта этой магистрали с выходом на Кировский мост через ул. Ветлянскую появилась еще в марте 2015 года.

Тогда сообщалось, что стоимость работ по строительству новой четырехполосной дороги на двух указанных участках и ремонт существующей составит 369 млн рублей.

Что касается ул. Дачной, то о необходимости приведения ее в порядок речь идет давно. В мае текущего года стало известно о планах по началу ее реконструкции в 2019 году. Тогда же сообщалось о том, что городская администрация рассматривает возможность включения участка в федеральный проект «Безопасные и качественные дороги».