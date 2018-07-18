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Улицу Дачную готовят к реконструкции
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Улицу Дачную готовят к реконструкции 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: 63.ru
Соответствующие распоряжения департамента градостроительства Самары опубликованы на сайте городской администрации. Так, общая площадь участка под планировку реконструкции ул. XXII Партсъезда составляет 14,65 га, ул. Дачной — 18,37 гектара.
Протяженность обновленного участка дороги по ул. XXII Партсъезда должна составить 1,2 км, по ул. Дачной — 2,2 километра. В рамках работы над проектами планируется провести инженерно-геодезические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-экологические изыскания.
Напомним, информация о намерениях продлить автомобильную дорогу по ул. XXII Партсъезда на участках от ул. Ново-Садовой до Московского шоссе и от пр. Карла Маркса до Ставропольской, а также комплексного ремонта этой магистрали с выходом на Кировский мост через ул. Ветлянскую появилась еще в марте 2015 года.
Тогда сообщалось, что стоимость работ по строительству новой четырехполосной дороги на двух указанных участках и ремонт существующей составит 369 млн рублей.
Что касается ул. Дачной, то о необходимости приведения ее в порядок речь идет давно. В мае текущего года стало известно о планах по началу ее реконструкции в 2019 году. Тогда же сообщалось о том, что городская администрация рассматривает возможность включения участка в федеральный проект «Безопасные и качественные дороги».
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