Городские власти хотят расширить улицу XXII Партсъезда в два раза

Дорогу расширят до 4 полос

Городские власти приступили к подготовке документов для реконструкции одной из главных внутренних дорог Самары . Речь идет об улице XXII Партсъезда. Соответствующее распоряжение департамента градостроительства опубликовали на сайте мэрии.

— Разрешить подготовку документации по планировке территории для реконструкции улицы XXII Партсъезда (от Солнечной до проспекта Кирова) на участке от Ставропольской до проспекта Карла Маркса, — говорится в документе.

Протяженность участка — 1,2 км Протяженность разрабатываемого участка — 1,2 километра. Площадь реконструкции — 14,65 гектара.

Подрядной организации необходимо будет составить подробный отчет обо всех гидрометеорологических особенностях и экологических особенностях этого района. На основе этих данных специалисты составят рабочую и проектную документацию. Она будет необходима при проведении реконструкции дороги. Заказчики должны получить документы в течение года.

По планам городских властей здесь будет располагаться четырехполосная дорога. Чиновники оценивают реконструкцию XXII Партсъезда в 369 миллионов рублей. 63.ru рассказал, какое будущее ожидает один из главных городских поперечников.