Посол Франции в России считает Севморпуть перспективным для развития арктического туризма

МОСКВА , 17 июля. / ТАСС /. Северный морской путь перспективен для развития не только торговых отношений, но и туризма в арктических регионах. Такое мнение выразила посол Франции России Сильви Берманн в ходе встречи с заместителем губернатора Мурманской области Романом Дурягиным.

"Нас еще интересует вопрос, связанный с Севморпутем, потому что это интересный сюжет не только с точки зрения коммерческих отношений, торговых соглашений, но также и туризма и организации путешествий в этот [арктический] регион", — сказала она.

Северный морской путь — судоходный маршрут в российской Арктике. Выступая 1 марта с посланием Федеральному собранию России, президент Владимир Путин заявил, что Северный морской путь станет «ключом к развитию русской Арктики, регионов Дальнего Востока». По словам главы государства, перед Россией стоит задача сделать его «по-настоящему глобальной, конкурентной транспортной артерией» и увеличить к 2025 году грузопоток на ней в десять раз — до 80 млн тонн в год.

В 1991 год Северный морской путь был открыт для международного судоходства, однако в официальных российских документах он определен как «исторически сложившаяся национальная транспортная коммуникация». Длина пути от пролива Карские Ворота до Бухты Провидения — 5,6 тыс. км, этот маршрут почти в два раза короче других морских путей из Европы на Дальний Восток.