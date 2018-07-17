25 хороших продуктов, которые могут быть для вас вредными

СодержаниеКак проявляется пищевая непереносимостьЗдоровые продукты питания, которые могут быть для вас вреднымиМолоко, сливки, мягкие сырыЯичный белокПшеница, рожь, ячмень, просо, овесТоматы, картофель, болгарский перец, баклажаныЧечевица, соя, фасоль, горохЯблоки, груши, нектарины, орехи, арбузХлеб, булочки, натуральный квас

Большинство людей знают, чтобы быть здоровым нужно избегать жирной пищи, ограничить употребление сахара и соли, исключить фастфуд. Но иногда даже самые здоровые продукты питания могут восприниматься организмом как вредные и даже опасные. Речь идет о пищевой непереносимости, которой, по разным данным, страдают от 5 до 20 процентов населения Земли.

Пищевая непереносимость (или чувствительность к определенным продуктам) может возникнуть в любом возрасте. Ее появлению способствуют заболевания органов пищеварения, стрессовые ситуации, дефицит ферментов для усвоения отдельных продуктов (классический пример — целиакия), а также содержащие в еде сомнительные вещества — красители и консерванты.

Как проявляется пищевая непереносимость

Ученые подсчитали: за свою жизнь среднестатистический житель нашей планеты съедает около ста тонн продуктов, любой из которых может спровоцировать проявление аллергии. Столкнувшись с ее симптомами (возникновение сыпи, покраснение кожных покровов, аллергический ринит, астматические явления), человек берет на заметку продукт-аллерген и старается избегать его в дальнейшем.

С пищевой непереносимостью все гораздо сложнее: реакция на продукт-триггер может проявиться спустя сутки или даже двое-трое после его употребления. В то время, когда человек уже и забыл, что он ел и почему теперь страдает.

Доктор Уильям Коул, врач функциональной медицины, раскрывает основные симптомы проявления пищевой непереносимости. Это: вздутие живота, мигрень, усталость, депрессия, заложенность носа, боль в животе, синдром раздраженного кишечника, гриппоподобные состояния. С какими же продуктами стоит быть начеку?

— Что такое пищевая непереносимость продуктов?

Еще одно название пищевой непереносимости продуктов — гиперчувствительность к пище. Человеку, страдающему пищевой непереносимостью, сложно усваивать молочные продукты, рыбу, яйца, злаки, цитрусовые, то есть продукты, содержащие лактозу, глютен, олиго-ди-моно-полисахариды и полиолы и вызывающие скопление газов в кишечнике. Симптомы данного диагноза наблюдаются у 2% взрослых россиян и у 7% детей.

— Чем пищевая непереносимость отличается от аллергии?

В отличие от аллергии, пищевая непереносимость продуктов не затрагивает иммунную систему и может проявиться спустя 72 часа после употребления достаточно большого объема плохо усваиваемой пищи. А если есть «запретные продукты» в небольших количествах — симптомы вовсе не возникнут. В то же время пищевая аллергия дает о себе знать моментально, достаточно небольшого количества вещества-провокатора. Реакция организма проявляется в течение 24 часов и может привести к тяжелым последствиям, вплоть до анафилактического шока.

Здоровые продукты питания, которые могут быть для вас вредными

Великобритании , в Лаборатории питания Саутгемптонского Университета составили список продуктов, которые чаще всего заставляют человека испытывать неприятные ощущения. Среди них — молоко (плохо переносят около 20% людей), арахис (около 10%), яичный белок (2% людей) и даже шоколад (около 20%). Подробнее об этом — далее!

Молоко, сливки, мягкие сыры

Все виды молока, которые дают млекопитающие животные, содержат молочный сахар, который называется лактоза. Его нам помогает усваивать фермент в нашем кишечнике под названием лактаза. При дефиците лактазы у человека наблюдаются такие симптомы, как вздутие живота, запор, диарея. Многие взрослые испытывают недостаток ферментов для усвоения лактозы, поэтому вынуждены мириться с непереносимостью молока, ограничивая все продукты питания с ним в составе, другие — могут позволить себе немного сливочного масла, твердого сыра или йогурта. Больше всего лактозы содержится в молоке, сливках и мягких сырах.

Яичный белок

В яйцах масса питательных веществ, сосредоточенных, прежде всего, в желтке. Но их усвоение для некоторых людей может быть проблемой. Реакция возникает из-за чувствительности к альбумину. По мнению доктора Уильяма Коула, желтки яиц обычно усваиваются лучше, хотя встречаются люди, которые не могут «справиться» даже с ними. Поэтому если вы чувствуете себя не по себе после яичницы на завтрак, имеет смысл обратиться к врачу.

Пшеница, рожь, ячмень, просо, овес

Клейковина, которая содержится в зерновых культурах, является самым часто встречающимся видом непереносимости пищи. «В то время как многие люди слышали о целиакии — аутоиммунном заболевании, которое характеризуется непереносимостью глютена, не все знают, что даже у здоровых людей может быть повышенная чувствительность к клейковине, когда реакция в организме не так сильно выражена», — делится опытом доктор Уильям Коул. Людям с повышенной чувствительностью к глютену может быть полезна элиминационная диета.

Томаты, картофель, болгарский перец, баклажаны

Пасленовые овощи, как и многие другие разновидности, содержат массу питательных веществ — витамины, минеральные вещества, клетчатку и крахмал. Их ценность для здоровья неоспорима, что признано наукой. «Но все они содержат алкалоиды — органические соединения, которые могут вызвать проявления пищевой непереносимости у некоторых людей», — говорит доктор Уильям Коул. Если после употребления одного из перечисленных продуктов вы чувствуете себя неважно, это повод задуматься.

Чечевица, соя, фасоль, горох

Бобовые культуры также могут стать источником неприятностей, не зря даже здоровым людям, никогда ранее не сталкивающихся с пищевой непереносимостью, их не рекомендуют включать в вечернее меню. Чаще всего пищевая непереносимость бобовых характеризуется вздутием живота, скоплением газов, болевыми ощущениями. Всему виной — содержащиеся в чечевице, горохе, фасоли и других бобах, лектины и трудноусваиваемые протеины. Соя, ко всему прочему, содержит фитоэстрогены.

Яблоки, груши, нектарины, орехи, арбуз

Плодовые культуры, а также некоторые разновидности орехов содержат FODMAPS. Под этой английской аббревиатурой скрываются короткоцепочечные углеводы (дисахариды, моносахариды, олигосахариды, и близкие по строению сахароспирты — полиолы). Все они могут стать причиной неприятных реакций.

Короткоцепочечные сахара у некоторых людей не полностью усваиваются, из-за чего могут быть чрезмерно ферментированными бактериями, находящимися в кишечнике. Отсюда — боль, вздутие живота, запор или диарея.

Самое неприятное, что большинство продуктов питания, содержащих FODMAPS — это здоровая еда. Но то, что полезно для одного человека, не может быть правильным для всех. Поэтому некоторым людям приходится свести к минимуму употребление яблок, манго, нектаринов, персиков, груш, слив, арбузов, фисташек, орехов кешью и других продуктов. Однако существует терапия, которая помогает увеличить возможности организма усваивать пищу с высоким содержанием FODMAPS.

Хлеб, булочки, натуральный квас

Удивительно, но некоторые люди демонстрируют пищевую непереносимость в отношении дрожжей, а также продуктов их содержащих — хлебобулочных изделий, алкогольных и безалкогольных напитков. Непереносимость дрожжей проявляется следующими симптомами: метеоризм, неприятный запах изо рта, тяга к сладкой пище, расстройство желудка, усталость и раздражительность. Если есть подозрение, что ваш организм остро реагирует на дрожжи, эксперты рекомендуют придерживаться в течение двух недель бездрожжевой диеты, а также вести дневник питания. В дальнейшем это позволит врачу сделать соответствующие выводы.

Пищевая непереносимость по большому счету — это невозможность органов пищеварения эффективно расщепить (переварить) тот или иной продукт. Чаще это обусловлено заболеваниями тонкой кишки, поджелудочной железы, желчевыделительной системы.

Ярким примером пищевой непереносимости может служить лактазная недостаточность, когда в клетках слизистой тонкой кишки не хватает фермента лактазы для расщепления молочного сахара лактозы. Как правило, этот процесс обусловлен нашей генетической программой: человек — существо млекопитающее и молоко ему нужно, по большому счету, только во младенчестве. С возрастом, а также после перенесенных кишечных заболеваний и по ряду других причин, количество лактазы снижается и лактазная недостаточность может проявиться целым рядом симптомов: боли в животе, вздутие и урчание, нарушения стула.

Нерасщепленная лактоза может стать «кормом» для «ненужных» микробов в тонкой кишке, в которой микроорганизмов немного, и возникает синдром избыточного микробного роста в тонкой кишке, который усугубляет ситуацию. Существует непереносимость и других углеводов: фруктозы (содержится во многих фруктах, меде), тригелозы (в грибах), ксилозы (в жвачке) и т.д.

При нарушении функции поджелудочной железы или билиарного тракта возникают проблемы с перевариванием жиров, мясных продуктов, или даже всех продуктов.

Пищевая аллергия, в отличие от пищевой непереносимости, обусловлена возникновением острой аллергической реакции на те или иные компоненты пищи, которые выступают как аллергены — вещества, способные запустить аллергическое воспаление, как в самом желудочно-кишечном тракте, так и вне его. Проявления пищевой аллергии разнообразны. Например, на мед может возникнуть и крапивница, и отек Квинке, и даже анафилактический шок.

Есть очень сложные заболевания, которые могут в своей основе сочетать как непереносимость отдельных ингредиентов пищи, так и сложные иммуно-аллергические процессы. Например, непереносимость глютена (белок ряда злаков) — целиакия.

В любом случае, появление тех или иных симптомов после употребления пищи — повод обратиться к гастроэнтерологу.

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