Минтруд намерен увеличить прожиточный минимум

МОСКВА , 17 июл — РИА Новости Минтруд намерен увеличить прожиточный минимум во втором квартале 2018 года в РФ до 10,444 тысяч рублей, соответствующий законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Установить по согласованию с министерством экономического развития Российской Федерации и министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за II квартал 2018 года на душу населения 10444 рубля, для трудоспособного населения — 11280 рублей, пенсионеров — 8583 рубля, детей — 10390 рублей", — говорится в документе.

По данным Росстата, индекс потребительских цен (ИПЦ) в первом квартале 2018 года к предыдущему кварталу составил 100,9%.

Стоимость продуктов питания в составе величины прожиточного минимума на душу населения увеличилась на 3,3%. При этом ИПЦ на продукты питания, по данным Росстата, составил 101,5%. Средние цены на продукты питания, включенные в потребительскую корзину, в отчетном квартале по сравнению с предыдущим кварталом изменялись неодинаково: на одни виды продуктов питания росли, на другие — снижались.

Стоимость непродовольственных товаров и стоимость услуг в составе величины прожиточного минимума на душу населения, рассчитываемые исходя из стоимости минимального набора продуктов питания, увеличилась на 2,0% и 2,1% соответственно.