Ещё
Минтруд намерен увеличить прожиточный минимум
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минтруд намерен увеличить прожиточный минимум 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Минтруд намерен увеличить прожиточный минимум во втором квартале 2018 года в РФ до 10,444 тысяч рублей, соответствующий законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Установить по согласованию с министерством экономического развития Российской Федерации и министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за II квартал 2018 года на душу населения 10444 рубля, для трудоспособного населения — 11280 рублей, пенсионеров — 8583 рубля, детей — 10390 рублей", — говорится в документе.
По данным Росстата, индекс потребительских цен (ИПЦ) в первом квартале 2018 года к предыдущему кварталу составил 100,9%.
Стоимость продуктов питания в составе величины прожиточного минимума на душу населения увеличилась на 3,3%. При этом ИПЦ на продукты питания, по данным Росстата, составил 101,5%. Средние цены на продукты питания, включенные в потребительскую корзину, в отчетном квартале по сравнению с предыдущим кварталом изменялись неодинаково: на одни виды продуктов питания росли, на другие — снижались.
Стоимость непродовольственных товаров и стоимость услуг в составе величины прожиточного минимума на душу населения, рассчитываемые исходя из стоимости минимального набора продуктов питания, увеличилась на 2,0% и 2,1% соответственно.
Последние новости
Журналистка CNN впала в истерику из-за "опоздания" Путина Россию обязали выплатить участницам Pussy Riot более 37 тысяч евро Киев пытается выкрутиться из ситуации в Азовском море
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задержан главный гаишник севера Москвы
Похищение на Украине, обман болельщицы и другие события дня
Депутаты решились ввести давно обсуждаемый налог
Погиб Тагир Вагапов
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
00:34
Порошенко назвал Украину приоритетом для США и НАТО
В мире Статьи
00:59
Бывшая жена Грудинина впервые рассказала об их разводе
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
13:19
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию
Личный счет Другое
07:30
Трамп заявил о возрождении НАТО «своими кровными»
В мире
00:59
Брежнева заступилась за Пугачеву
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение