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Крымские отельеры нашли замену сервису Booking
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Крымские отельеры нашли замену сервису Booking 

Пятый канал 33 минуты назад
Фото: Пятый канал
Ассоциация малых отелей Крыма готовит «вотум недоверия» популярному сайту Booking.com. По словам председателя организации Натальи Пархоменко, владельцы сервиса нарушили партнерское соглашение тем, что отключили возможность оставлять отзывы, комментарии и давать оценку крымским гостиницам.
— У нас будет ежегодное общее собрание отельеров, где мы напишем коллективное письмо — вотум недоверия, так как Booking не соблюдает договоренности, — приводит ее слова РИА Новости.
Наталья Пархоменко заявила, что несмотря на положительный опыт сотрудничества, многие вынуждены искать альтернативу голландскому агрегатору. Она видит выход только в продвижении собственных сайтов и партнерстве с отечественными площадками для интернет-бронирования.
Ранее в Ростуризме рассказали о последствиях возможной блокировки Booking.com
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