Крымские отельеры нашли замену сервису Booking 

Ассоциация малых отелей Крыма готовит «вотум недоверия» популярному сайту Booking.com. По словам председателя организации Натальи Пархоменко, владельцы сервиса нарушили партнерское соглашение тем, что отключили возможность оставлять отзывы, комментарии и давать оценку крымским гостиницам.
— У нас будет ежегодное общее собрание отельеров, где мы напишем коллективное письмо — вотум недоверия, так как Booking не соблюдает договоренности, — приводит ее слова РИА Новости.
Наталья Пархоменко заявила, что несмотря на положительный опыт сотрудничества, многие вынуждены искать альтернативу голландскому агрегатору. Она видит выход только в продвижении собственных сайтов и партнерстве с отечественными площадками для интернет-бронирования.
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