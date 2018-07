Аналитики: Информационные технологии меняют рынок оценки 

Среди факторов, обусловивших такое торможение на рынке оценки, общий инвестиционно-экономический фон (рост ВВП по итогам 2017 года составил 1,5 процента), снижение стоимости услуг оценщиков, а в некоторых случаях и спроса на них. Общее количество отчетов об оценке по сопоставимым данным участников рэкнинга составило 122,2 тысячи штук, увеличившись за год на 10 процентов — то есть объем выполненной работы в 2017 году вырос гораздо больше, чем соответствующие ему доходы. Как результат, из ста компаний — участниц рэнкинга почти половина (40 компаний) завершила год снижением выручки.

Ожидать резкого перелома в развитии рынка не приходится. Более того, спрос на массовые виды оценки со временем начнет снижаться. Способствовать этому будет развитие информационных технологий с постепенным вытеснением типовых оценочных работ на основе ИТ. Уже сегодня их применяют заказчики оценки, например, банки, а также сами оценочные компании.

Квалифицированная зачистка

Одним из основных событий для рынка за последний год стало изменение правил игры, связанное с поправками в закон об оценочной деятельности (172-ФЗ), вступившими в силу летом 2016 года. Начиная с апреля 2018 года субъектом оценочной деятельности признается оценщик, который помимо членства в оценочном СРО, как это было раньше, должен иметь, как минимум один квалификационный аттестат по направлению оценки (недвижимость/движимое имущество/бизнес), полученный в результате сдачи специального экзамена. Сдавать квалификационные экзамены нужно будет каждые три года.

А Дмитрий Кувалдин, председатель совета директоров компании «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА», считает, что ужесточение требований к оценщикам — физическим лицам в первую очередь является следствием того, что юридические лица, которые на самом деле и оказывают оценочные услуги, практически выведены из-под действия закона об оценочной деятельности. «Регулятор раз за разом пытается, что называется, „искать под фонарем, а не там, где потеряно“. То есть „недорегулирование“ юрлиц ведет к „перерегулированию“ физлиц. Гораздо полезнее как для поставщиков, так и для заказчиков оценочных услуг было бы не вводить все новые и новые требования к оценщикам, а законодательно закрепить принципы квалификационного отбора оценочных компаний. Ведь очевидно, что отбор по минимальной цене и времени оказания услуг ведет к снижению качества, какими бы квалифицированными не были исполнители», — считает Дмитрий Кувалдин.

Недвижимость отходит на второй план

Снижение динамики на рынке оценочных услуг в значительной мере связано с тенденциями в секторе оценки недвижимости, который за прошлый год при формальном росте на 1 процент (до 2,4 миллиарда рублей) с учетом инфляции сократился (см. графики 1 и 2).

На показатели «недвижимого» сектора оказало влияние еще и то, что государственную кадастровую оценку объектов недвижимости теперь осуществляют только специализированные государственные бюджетные учреждения. «В соответствии с 237-ФЗ у независимых оценщиков сохранено лишь право на участие в процедурах оспаривания результатов определения кадастровой стоимости посредством установления рыночной стоимости объекта недвижимости, в том числе в качестве судебных экспертов», — добавляет Кирилл Кулаков.

Квалификационный аттестат уберет с рынка случайных игроков

Чем дальше, тем больше при типовых массовых процедурах оценки применяются, как отмечают участники рэнкинга, инфотехнологии. Ведь не секрет, что оценка, к примеру, квартир в целях выявления кадастровой стоимости представляет собой в большинстве случаев сбор информации о стоимости схожих объектов из открытых источников с последующей ее систематизацией и внесением минимальных поправочных коэффициентов. С такой работой вполне может справиться не самая сложная программа.

Чуть лучше, как показывает анализ рэнкинга, обстоят дела в секторах оценки бизнеса и ценных бумаг (1,8 миллиарда рублей, рост за год на 5 процентов). А вот выручка от оценки инвестиционных проектов приросла за год всего на 1 процент (т.е. с поправкой на инфляцию ушла в минус), до 231,9 миллиона рублей.

По словам Гарегина Григоряна, генерального директора компании «Центр корпоративных решений», спрос на оценку в 2017 году предъявляли и девелоперские проекты в столичном регионе и в крупных городах России: «В Москве большая часть проектов была связана с застройкой жилыми кварталами промзон. Также вклад в оценку дали венчурные проекты. Оценка инвестиционных проектов нужна для распределения долей инвесторов на этапе начального финансирования, последующем дофинансировании и при выходе из проекта. Оценка требуется и для отслеживания инвесторами хода реализации проекта».

Интеллект в залоге у офшоров

Другие направления оценочной работы принесли участникам рэнкинга менее заметные доходы, чем по оценке бизнеса и недвижимости, однако показали бурный рост. На оценку оборудования и транспорта у участников списка в 2017 году пришлось 524,9 миллиона рублей, темп роста составил 14 процентов.

Роман Чибисов, Генеральный директор / Россия и СНГ Swiss Appraisal

Существенной законодательной нормой для отрасли оценки стало требование о наличии у оценщиков специализированного квалификационного аттестата. C чем, по-вашему мнению, связано ужесточение требований к субъектам оценочной деятельности? Каковы основные цели введения квалификационного экзамена?

Роман Чибисов: За последние десятилетие количество дипломированных оценщиков в России значительно выросло. Дело в том, что у вчерашнего студента есть только базовые знания и зачастую отсутствуют практические навыки, но по законодательству они сразу могли начинать применять их на практике, вступив в СРО и застраховав свою профессиональную деятельность. Для более эффективной работы отрасли Министерство экономического развития ввело квалификационный экзамен, а также требование иметь не менее 3 лет стажа практической оценочной работы. С одной стороны такое требование повышает престиж и уважение к профессии. Цели введения квалификационного экзамена — наведение порядка на рынке оценочных услуг в области бизнеса и инвестиционных проектов, снижение количества непрофессиональных оценщиков, повышение ответственности профессионального сообщества, борьба с недобросовестной оценкой, повышение статуса профессии оценщика, наконец, искоренение практики демпинга в оценке активов.

Но с другой стороны такое пристальное внимание к специалисту не только бюрократизирует процесс становления „полноценным“ оценщиком, но и показывает недоверие регулятора к его профессиональному мнению. К примеру, за рубежом, помимо профессиональных навыков, полученных во время обучения и на практике, оценщики руководствуются строгими стандартами и этическими нормами, знание которых входит в условие прохождения экзамена. При этом западная сертификация — это бонус для репутации оценщика и компании, в которой он работает, но не обязательное условие для ведения деятельности.

На мой взгляд грамотный оценщик — это не тот, кто может ответить на вопросы квалификационного экзамена, похожие на прохождение сессии в ВУЗе, а тот, кто понимает рынок в целом, знает, какие методы и подходы использовать, как эффективно построить финансовую модель и как верно прийти к результатам стоимости объекта оценки.

На каких профессиональных стандартах основан квалификационный экзамен и какие направления оценки он затрагивает? Соответствует ли внедренная система квалификаций мировому рынку оценки? Какие аттестации сегодня позволяют оценщику выполнять заказы иностранных компаний, в том числе при работе за пределами РФ? Какие преимущества получает заказчик оценки, обращаясь за услугами к аттестованному оценщику?

Роман Чибисов: Российский квалификационный экзамен оценщика существуют в настоящее время в трех направлениях — оценке бизнеса, движимого и недвижимого имущества, а также требует знаний законов и норм, методов и технологий проведения оценки и расчетов. Сравнивать российскую и, к примеру, западные системы квалификаций возможно еще преждевременно, так как первая создается в настоящее время, а вторые существуют на протяжении десятилетий. В странах с развитой рыночной экономикой профессиональные сообщества оценщиков имеют авторитет, надежность и статус, высокий уровень профессиональных требований, например, в США — это The American Society of Appraisers (ASA), в Великобритании — Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). Им доверяет бизнес-сообщество и государственные структуры, их квалификацию подтверждает сотрудничество с банками, страховыми компаниями, негосударственными пенсионными фондами, судебной системой.