Ещё
Вольчане просят привести в порядок самую старую улицу города
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вольчане просят привести в порядок самую старую улицу города 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
В информационную службу «Саратов24» обратилось несколько семей, проживающих на одной из центральных улиц Вольска — Малыковской.
По словам горожан, летом они задыхаются от пыли, а во время сильных ливней к частным домам невозможно подойти, потому что вся грязь и вода с дороги и газонов подбирается к калиткам из-за отсутствия бордюров. Порой прохожие и жильцы домов на Малыковской вынуждены обходить бурные потоки воды по проезжей части, рискую попасть под колеса авто.
По тротуарам жителям трудно ходить, их давно не приводили в порядок. На них отсутствует твёрдое и ровное покрытие в виде асфальта или тротуарных плит. Особенно тяжело приходится инвалидам и мамам с колясками.
"На улице, где мы живем, отсутствуют бордюрные ограждения на многих участках пешеходной дорожки", — говорит Светлана Семенова, жительница улицы Малыковской. — «Потоки дождевых и талых вод затрудняют и даже делают невозможным движение по тротуарам. Пешеходам приходится обходить такие места улицы по проезжей части дороги с интенсивным автомобильным движением, рискуя здоровьем и жизнью. Кроме того, многие люки и прочие подобные опасные сооружения не имеют стандартных крышек и прикрыты досками и другими самодельными крышками.»
Об этих проблемах, связанных с благоустройством, жители написали в своем обращении в прокуратуру. В письме в надзорную инстанцию, в частности, говорится еще об одной проблеме — транспортной:
"Улица Малыковская — самая старая в Вольске. Существует решение властей администрации района о запрете проезда по этой исторической улице грузового транспорта, установлены соответствующие запрещающие знаки «Движение грузового транспорта запрещено». Но никто их не соблюдает. По Малыковской продолжают ездить большегрузы — фуры, дальномеры, цементовозы, тяжёлая спецтехника. Причем правила они нарушают по ночам, когда люди отдыхают. Обращения в органы местной власти и МВД по поводу соблюдения постановления и запрещающих знаков результатов не дали — движение не прекратилось, а даже усилилось. Накануне фестиваля ухи участок улицы впервые за многие годы заасфальтировали, а не просто положили заплатки. Однако новое покрытие может долго не пролежать из-за такой транспортной нагрузки".
Кроме того, вольчане просят установить фиксирующие видеокамеры на перекрёстке Малыковской и Октябрьской, так как после ремонта дороги водители легковушки перестали соблюдать скоростной режим. С таким предложением жители Малыковской также обращались в органы власти, но ответа так и не получили.
САРАТОВ24: последние новости
Госдума рассмотрит создание кассационного суда в Саратове Елена Налимова: Пенсионная реформа будет работать только после ликвидации теневого бизнеса Закупка лекарств для редких болезней может финансироваться из федерального бюджета
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задержан главный гаишник севера Москвы
Похищение на Украине, обман болельщицы и другие события дня
Депутаты решились ввести давно обсуждаемый налог
Погиб Тагир Вагапов
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
00:34
Порошенко назвал Украину приоритетом для США и НАТО
В мире Статьи
00:59
Бывшая жена Грудинина впервые рассказала об их разводе
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
13:19
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию
Личный счет Другое
07:30
Трамп заявил о возрождении НАТО «своими кровными»
В мире
00:59
Брежнева заступилась за Пугачеву
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение