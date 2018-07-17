Вольчане просят привести в порядок самую старую улицу города

В информационную службу «Саратов24» обратилось несколько семей, проживающих на одной из центральных улиц Вольска — Малыковской.

По словам горожан, летом они задыхаются от пыли, а во время сильных ливней к частным домам невозможно подойти, потому что вся грязь и вода с дороги и газонов подбирается к калиткам из-за отсутствия бордюров. Порой прохожие и жильцы домов на Малыковской вынуждены обходить бурные потоки воды по проезжей части, рискую попасть под колеса авто.

По тротуарам жителям трудно ходить, их давно не приводили в порядок. На них отсутствует твёрдое и ровное покрытие в виде асфальта или тротуарных плит. Особенно тяжело приходится инвалидам и мамам с колясками.

"На улице, где мы живем, отсутствуют бордюрные ограждения на многих участках пешеходной дорожки", — говорит Светлана Семенова , жительница улицы Малыковской. — «Потоки дождевых и талых вод затрудняют и даже делают невозможным движение по тротуарам. Пешеходам приходится обходить такие места улицы по проезжей части дороги с интенсивным автомобильным движением, рискуя здоровьем и жизнью. Кроме того, многие люки и прочие подобные опасные сооружения не имеют стандартных крышек и прикрыты досками и другими самодельными крышками.»

Об этих проблемах, связанных с благоустройством, жители написали в своем обращении в прокуратуру . В письме в надзорную инстанцию, в частности, говорится еще об одной проблеме — транспортной:

"Улица Малыковская — самая старая в Вольске. Существует решение властей администрации района о запрете проезда по этой исторической улице грузового транспорта, установлены соответствующие запрещающие знаки «Движение грузового транспорта запрещено». Но никто их не соблюдает. По Малыковской продолжают ездить большегрузы — фуры, дальномеры, цементовозы, тяжёлая спецтехника. Причем правила они нарушают по ночам, когда люди отдыхают. Обращения в органы местной власти и МВД по поводу соблюдения постановления и запрещающих знаков результатов не дали — движение не прекратилось, а даже усилилось. Накануне фестиваля ухи участок улицы впервые за многие годы заасфальтировали, а не просто положили заплатки. Однако новое покрытие может долго не пролежать из-за такой транспортной нагрузки".

Кроме того, вольчане просят установить фиксирующие видеокамеры на перекрёстке Малыковской и Октябрьской, так как после ремонта дороги водители легковушки перестали соблюдать скоростной режим. С таким предложением жители Малыковской также обращались в органы власти, но ответа так и не получили.