Ростех не опасается «утечки мозгов» за границу со своих предприятий

УЛЬЯНОВСК , 17 июля. / ТАСС /. Госкорпорация «Ростех» не опасается так называемой утечки мозгов за границу и наблюдает обратную тенденцию. Об этом сообщил во вторник журналистам на VII Международном молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего — 2018» глава госкорпорации Сергей Чемезов.

"Я не могу сказать, что у нас сейчас большое количество людей уезжают за границу. Наоборот, сегодня тенденция к возвращению тех людей, которые уехали ранее за рубеж, а сегодня они возвращаются сюда, потому что видят, что здесь, в России , у них есть возможность себя реализовать", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Чемезов добавил, что речь идет не только о деньгах, но и о возможности себя проявить. «Все без исключения наши предприятия организовывают практики для старшекурсников или ребят, которые уже завершают обучение, готовят дипломные работы. У нас более 4 тыс. студентов ежегодно проходят практику на наших предприятиях», — уточнил он.

В свою очередь, депутат Госдумы и первый вице-президент Союза машиностроителей Владимир Гутенев отметил в беседе с журналистами, что такая выгодная ситуация сложилась в связи с взаимодействием госкорпорации «Ростех» с ведущими учебными заведениями страны. «Ростех выстроил очень грамотную связь с фундаментальной наукой — это институты и Академия наук . Еще до этого была выстроена теснейшая связь с ведущими нашими университетами, причем это не только столичные, но и региональные вузы», — сказал он.

Всего для участия в молодежном форуме официально зарегистрировались 1327 человек, которые представляют 300 предприятий и организаций практически из всех регионов России. Зарубежных гости прибыли из стран Европы, Латинской Америки и СНГ.