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Ростех не опасается «утечки мозгов» за границу со своих предприятий
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Ростех не опасается «утечки мозгов» за границу со своих предприятий 

ТАСС 1 час назад
УЛЬЯНОВСК, 17 июля. /ТАСС/. Госкорпорация «Ростех» не опасается так называемой утечки мозгов за границу и наблюдает обратную тенденцию. Об этом сообщил во вторник журналистам на VII Международном молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего — 2018» глава госкорпорации Сергей Чемезов.
"Я не могу сказать, что у нас сейчас большое количество людей уезжают за границу. Наоборот, сегодня тенденция к возвращению тех людей, которые уехали ранее за рубеж, а сегодня они возвращаются сюда, потому что видят, что здесь, в России, у них есть возможность себя реализовать", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Чемезов добавил, что речь идет не только о деньгах, но и о возможности себя проявить. «Все без исключения наши предприятия организовывают практики для старшекурсников или ребят, которые уже завершают обучение, готовят дипломные работы. У нас более 4 тыс. студентов ежегодно проходят практику на наших предприятиях», — уточнил он.
В свою очередь, депутат Госдумы и первый вице-президент Союза машиностроителей Владимир Гутенев отметил в беседе с журналистами, что такая выгодная ситуация сложилась в связи с взаимодействием госкорпорации «Ростех» с ведущими учебными заведениями страны. «Ростех выстроил очень грамотную связь с фундаментальной наукой — это институты и Академия наук. Еще до этого была выстроена теснейшая связь с ведущими нашими университетами, причем это не только столичные, но и региональные вузы», — сказал он.
VII Международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего — 2018» продлится до 21 июля. Официальными организаторами и соорганизаторами мероприятия выступают Союз машиностроителей России, ГК «Ростех», правительство Ульяновской области, Федеральное агентство по делам молодежи, Лига содействия оборонным предприятиям.
Всего для участия в молодежном форуме официально зарегистрировались 1327 человек, которые представляют 300 предприятий и организаций практически из всех регионов России. Зарубежных гости прибыли из стран Европы, Латинской Америки и СНГ.
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