Египет рассмотрит вариант подачи заявки на проведение Олимпиады-2032

Египет может включиться в борьбу за право проведения летней Олимпиады 2032 года. Об этом заявил министр по спорта и молодёжной политики страны Ашраф Субхи.

«Египет заинтересован в проведении крупных спортивных событий. Мы можем провести чемпионат мира 2030 или 2034 года по футболу, или Олимпийские игры-2032. Нам надо тщательно проанализировать имеющиеся стадионы и возможности для возведения новых арен и спортивных зон. Основываясь на выполнении поставленных задач, мы примем решения, будем ли претендовать на крупнейшие турниры, и на какие именно», — приводит слова Субхи Cairo Scene.