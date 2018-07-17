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Египет рассмотрит вариант подачи заявки на проведение Олимпиады-2032
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Египет рассмотрит вариант подачи заявки на проведение Олимпиады-2032 

Чемпионат.com 1 час назад
Египет может включиться в борьбу за право проведения летней Олимпиады 2032 года. Об этом заявил министр по спорта и молодёжной политики страны Ашраф Субхи.
«Египет заинтересован в проведении крупных спортивных событий. Мы можем провести чемпионат мира 2030 или 2034 года по футболу, или Олимпийские игры-2032. Нам надо тщательно проанализировать имеющиеся стадионы и возможности для возведения новых арен и спортивных зон. Основываясь на выполнении поставленных задач, мы примем решения, будем ли претендовать на крупнейшие турниры, и на какие именно», — приводит слова Субхи Cairo Scene.
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