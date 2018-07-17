Образ на летнюю вечеринку: лучшие идеи от редакторов BeautyHack

Макияж глаз с ярким акцентом, сияющая кожа, необычные косы и небрежные локоны — редакторы BeautyHack предлагают свои варианты образов для летних фестивалей и вечеринок.

Салон красоты Keep Looking

В салоне красоты Ксении Шипиловой я уже не в первый раз — приходила и на маникюр, и на педикюр, а вот до чудесных укладок и макияжа, фотографиями которых пестрит Instagram салона, добралась только сейчас. Так вышло, что большинство дней рождений моих друзей приходится на летний период. Солнце, жара, теплые летние вечера — редко кто ограничивается обычной «посиделкой» в ресторане. Устроить день рождения на открытом воздухе с танцами и громкой музыкой в стиле «летнего фестиваля» — история, более актуальная для моих друзей. На один из таких праздников я и собиралась. В Keep Looking вас подготовят к любому мероприятию, будь то День Рождения, свадьба или просто важная встреча.

Вместе со стилистом Валерией Белозеровой мы решили, что просто локоны будут выглядеть скучно. Именно поэтому после завивки волос на плойку и придания волосам wow-объема с помощью гофре решили зачесать часть волос назад и «соорудить» небольшую «гульку» на макушке, которую закрепили невидимками. Плюс такой прически в том, что легкая небрежность делает образ более интересным, а «гульку» в любой момент можно распустить, и вуаля! — трансформация укладки в пару секунд!

Требования к макияжу были такие — стойко, ярко, но при этом не вызывающе. Вместе с визажистом Анной Балякиной мы остановились на сероватых смоки, которые сделали с помощью легендарной палетки Naked Urban Decay, сияющей коже (хвала хайлайтерам Becca) и полупрозрачном блеске для губ Clarins Eclat Minute.

Надо сказать, что макияж и укладка держались до самого утра: никакие танцы и пляски не были им страшны, а я собрала огромное количество комплиментов за вечер. Здорово!

Адрес: Петровский бульвар, 23 Цена за укладку: 3 700 руб.

Цена за макияж: 4 000 руб.

Салон красоты Privé7 Beauty Express Тестировала старший редактор BeautyHack Анастасия Сперанская

Соосновательница Privé7 Сузанна Карпова во время нашего интервью посоветовала начать знакомство с салонами красоты именно с макияжа. «У нас есть свой стиль» — сказала она тогда, и я, недолго думая, записалась в экспресс-спот на Киевской. Во-первых, это удобно — салон красоты располагается на нулевом этаже «Европейского», поэтому собраться на фестиваль можно в буквальном смысле с ног до головы. Во-вторых, это быстро — в отличие от многих салонов, куда нужно записываться за месяц, в Beauty Express кипит жизнь, а умелые мастера помогут подготовиться к важному событию всего за час. К фестивальному макияжу у меня свой подход — обсыпаться блестками и наклеить переводные татуировки, конечно, можно, но если вам уже «не шестнадцать», как говорила Раиса Захаровна из «Любовь и голуби», то такое сияющее буйство скорее всего будет выглядеть неуместно. Куда лучше хороший тон кожи, аккуратные стрелки и тени с деликатным шиммером — и на солнце будете сверкать, и к диджей-сетам под звездами будете готовы. Попав в талантливые руки стилиста Динары Шидаковой и визажиста Кристины Варданян, я рассказала о своих пожеланиях — и мы сразу же приступили к сборам. Чтобы получить максимальный объем, стилист помыла голову шампунем High Rise от Redken, а затем нанесла спрей, способный приподнять у корней даже самые тонкие волосы Anti.Gravity, Kevin.Murphy. Вместе с Динарой мы решили сделать небрежные волны и собрать их невидимками с одной стороны для контраста — получилась укладка в стиле «ветер растрепал мои волосы». А дополнительно приподнять локоны помогли шипцы–гофре — мастер проследила, чтобы этот эффект не был виден, и брала только внутренние пряди. В результате объем держался три дня — на следующий день проснулась с такими же идеальными волнами!

Пока Динара колдовала над моими волосами, используя плойку с широким диаметром, визажист Кристина приступила к макияжу глаз. Мы начали именно с него, чтобы легко убрать осыпавшиеся темные тени. Мастер использовала несколько оттенков из одной из моих самых любимых палеток — Modern Renaissance от Anastasia Beverly Hills — а для прорисовки стрелки взяла гелевую подводку L’Oréal Paris. Чтобы сделать акцент в центре века, Кристина нанесла консилер и уже поверх него выкладывала рассыпчатый пигмент с шиммером от Inglot (взяла «бьютихак» себе на заметку).

Когда макияж глаз был готов, мы подчеркнули брови цветным гелем и приступили к тону: визажист использовала Luminous Silk от Giorgio Armani, смешала несколько оттенков из палетки для скульптурирования и нанесла бежево-розовые румяна. Губы было решено оставить нейтральными — в качестве идеального нюда отлично подошла помада в оттенке Pink Slipper от Bobbi Brown. Так мой роскошный образ был полностью готов всего за час, а держались макияж и укладка до самой глубокой ночи.

Адрес: площадь Киевского вокзала, д. 2, ТРЦ «Европейский» Цена за укладку: 3 900 руб. Цена за макияж: 5 000 руб.

Салон Brow & Beauty Bar Москвичка

Лето — отличная пора для экспериментов, а летняя вечеринка или фестиваль на открытом воздухе — повод сделать макияж ярким! Обычно я выбираю очень нюдовые образы, а в вечернем макияже выбираю один акцент — яркие губы темных оттенков (про мою любимую помаду на лето можно почитать здесь).

Но визажист Елена Чсиева и стилист Любовь Гусейнова уговорили меня на эксперимент, к чему располагает и комфортная, уютная обстановка салона — ЗОЖные абрикосы, большое, светлое пространство, вкусный кофе, улыбчивый администратор и мастера, с лиц которых не сходит улыбка — таким девушкам уж точно можно доверять! Пока я допивала свой кофе и обсуждала с Еленой предстоящий матч Россия-Хорватия (спасибо нашей статье про российскую сборную — мне было чем поделиться!), Любовь ловко вымыла мне волосы и накрутила их на мелкий брашинг. Потом она распределила пряди руками и зафиксировала их лаком — получились очень легкие и естественные волны, которые пережили не только вечерние танцы до утра, но и весь следующий день (а для меня это редкость — обычно укладка дезертирует буквально через несколько часов и приходится делать такой пучок).

Потом мы с Еленой приступили к макияжу. Каждый бьюти-редактор — сам себе визажист, и я с опаской смотрела в зеркало, но уже через 5 минут расслабилась (даже то, что я видела на первых этапах, было очень красиво). Мы остановились на непривычных для меня smoky eyes, но образ не получился вызывающим — то, что нужно для лета! Елена прорисовала межересничное пространство, выделив глаза, растушевала темные тени к внешнему уголку, а на центр века нанесла тени блестящего оттенка — взгляд сразу засиял (в прямом и переносном смысле). Во внутрениий уголок Елена положила светлые тени с легким шиммером, чтобы дополнительно распахнуть взгляд. Завершил образ ровный, легкий тон, подчеркнутые скулы и тинт персикового оттенка (который тоже не покинул меня до вечера).

Комплименты я начала получать сразу, даже не успев выйти из салона. Образ мне очень понравился — подойдет не только для фестиваля и летнего концерта, но и для романтичного свидания на фоне заката (мне как раз предстоит именно такое — буду пробовать повторить образ!).

Адрес: Большая Дмитровка, 16 стр. 1 Цена за укладку: 3 200 руб. Цена за макияж: 3 500 руб.

Салон Fen Dry Bar Тестировала SMM-менеджер BeautyHack Александра Гришина

В этом бьюти-уголке на Патриках как всегда уютно и динамично. Поэтому за фестивальным образом решила отправиться именно туда. Если говорить о макияже и укладке для концерта или open-air, то лично мне в голову приходят яркие образы с Coachella: небрежные локоны и плетения, яркие глаза и отличное настроение. Именно такой образ с акцентом на глаза мы решили примерить.

Вместе со стилистом по волосам Яной Овакимян мы полистали pinterest, выбрали 3 образа и решили умело соединить их в один -— результат на фото. Здесь и объем, и небрежные локоны, и косы, которые в любой момент можно распустить. Кстати, о косах — на мой взгляд благодаря им мы придали немного романтичности образу. Поражает скорость, с которой Яна справилась с этой укладкой: с мытьем головы это заняло 50 минут. Спойлер: прическа держалась 3 дня! Три! Я всего лишь обновляла и освежала ее у корней сухим шампунем. А все благодаря укладочным средствами TIGI и волшебным рукам мастера.

Мейк мы выбирали недолго: вместе с визажистом Майей Аскеровой сразу решили, что акцент будет на глазах. Именно поэтому с помощью волшебной палочки — карандаша Urban Decay — в оттенке Chaos мы сделали настоящий хаос с глубоким синим оттенком. На губах невесомый и приятный блеск KIKO Milan Fusion Lipgloss (оттенок 04), который не отвлекает от основного акцента. Майя очень хорошо чувствует человека: с ходу предлагает идеи, попадая точно в ццель ваших задумок, рассказывает о новинках и средствах, которые использует. Лично меня это всегда подкупает в мастерах, ведь помимо крутого мейка получаешь новую информацию от профи — приятно и полезно. Макияж отлично держался до ночи (в этот день я отмечала свои 18+ лет), и мне понадобились лишь 2 матирующие салфетки.

Адрес: Большой Патриарший переулок, 4 Цена за укладку: 3500 рублей Цена за макияж: 2500 рублей