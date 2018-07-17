Ещё
Минфин России предложил компенсировать регионам налог на движимое имущество
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минфин России предложил компенсировать регионам налог на движимое имущество 

tvernews.ru 56 минут назад
Фото: Главный региональный
Компенсация субъектам страны налога на движимое имущество, отмену которого с 1 января 2019 года поддержала Государственная Дума РФ во втором чтении, обсуждалась на заседании правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации. В заседании, которое провел заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко 17 июля, приняли участие губернатор Тверской области Игорь Руденя, член Совета Федерации РФ от Тверской области Андрей Епишин.
— Очень хорошее решение Минфина в части компенсации налога на движимое имущество. Министерство подтвердило, что рассматривает варианты дополнительных ассигнований, которые будут доведены до бюджетов субъектов страны. Сейчас проходят обсуждения, — сказал губернатор в ходе общения с представителями СМИ.
Игорь Руденя отметил, что, если говорить о Тверской области, то речь идет о сумме более 400 млн рублей в год.
На заседании правительственной комиссии по региональному развитию в РФ рассматривались вопросы распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
tvernews.ru: последние новости
Рособрнадзор запретил институту "Верхневолжье" принимать студентов Кто из тверских депутатов поддерживает пенсионную реформу Депутатом Государственной Думы России от Тверской области хотят стать семь кандидатов
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Похищение на Украине, обман болельщицы и другие события дня5
ФСБ задержала главного гаишника севера Москвы89
Депутаты решились ввести давно обсуждаемый налог194
Погиб Тагир Вагапов49
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца145
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:34
Порошенко назвал Украину приоритетом для США и НАТО
В мире Статьи
00:59
Бывшая жена Грудинина впервые рассказала об их разводе
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
13:19
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию
Личный счет Другое
07:30
Трамп заявил о возрождении НАТО «своими кровными»
В мире
00:59
Брежнева заступилась за Пугачеву
Шоу-бизнес
00:35
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение