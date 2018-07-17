Минфин России предложил компенсировать регионам налог на движимое имущество 

Компенсация субъектам страны налога на движимое имущество, отмену которого с 1 января 2019 года поддержала Государственная Дума РФ во втором чтении, обсуждалась на заседании правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации. В заседании, которое провел заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко 17 июля, приняли участие губернатор Тверской области Игорь Руденя, член Совета Федерации РФ от Тверской области Андрей Епишин.
— Очень хорошее решение Минфина в части компенсации налога на движимое имущество. Министерство подтвердило, что рассматривает варианты дополнительных ассигнований, которые будут доведены до бюджетов субъектов страны. Сейчас проходят обсуждения, — сказал губернатор в ходе общения с представителями СМИ.
Игорь Руденя отметил, что, если говорить о Тверской области, то речь идет о сумме более 400 млн рублей в год.
На заседании правительственной комиссии по региональному развитию в РФ рассматривались вопросы распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.