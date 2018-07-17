Минфин России предложил компенсировать регионам налог на движимое имущество

— Очень хорошее решение Минфина в части компенсации налога на движимое имущество. Министерство подтвердило, что рассматривает варианты дополнительных ассигнований, которые будут доведены до бюджетов субъектов страны. Сейчас проходят обсуждения, — сказал губернатор в ходе общения с представителями СМИ.

Игорь Руденя отметил, что, если говорить о Тверской области, то речь идет о сумме более 400 млн рублей в год.

На заседании правительственной комиссии по региональному развитию в РФ рассматривались вопросы распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.