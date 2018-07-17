Археологи нашли следы древних людей в недавно открытой пещере в Крыму

Как отмечается в сообщении, подтверждением гипотезы послужил первичный обход и осмотр территории, который принес первую находку: небольшой кремневый отщеп, технологический скол, который показывает, что это — произведение рук человеческих, относящееся к каменному веку.

"Неподалеку от обнаруженной пещеры располагается много памятников каменного века, в том числе очень известных, поэтому этот район очень перспективен для поиска новых археологических стоянок. В будущем необходимо сосредоточиться на поиске древнего входа в эту пещеру, потому что, как показывает опыт предыдущих исследований, люди селились перед входом, если удача нам улыбнется, мы найдем такой участок и следы пребывания человека", — отметил старший научный сотрудник отдела каменного века Института археологии Константин Гаврилов, слова которого цитируются в сообщении.

Как пояснил ученый, тот состав многовековой фауны, который зафиксирован в этой пещере, является аргументом для поисков памятников большой древности.

"Здесь во времена, предшествующие среднему палеолиту, могли жить люди, поскольку эти животные, останки которых здесь найдены, могли быть объектами охоты. Этот район очень перспективен для поиска", — добавил Гаврилов.

Карстовая пещера, получившая рабочее название «Таврида», была обнаружена во время строительства трассы «Таврида» на Крымском полуострове. Сейчас в пещере проводятся рекогносцировочные работы. В ближайшем будущем планируется их продолжение в более широком составе — будут организованы комплексные экспедиции, в состав которых войдут специалисты разных областей — не только спелеологи, палеонтологи, археологи, но и палеоботаники, специалисты по радиоизотопному датированию.