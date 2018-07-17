На Центральной набережной Волгограда разбирают фан-зону

Волгограде на Центральной набережной начались работы по разборке и вывозу объектов, размещённых на время чемпионата мира по футболу.

От ярких ворот фан-феста остался металлический каркас.

Как рассказал V1.ru рабочий Артём Панченко, за сегодня удалось практически демонтировать главные ворота фан-феста.

— Ещё накануне сняли все баннеры, натянутые на каркас металлических конструкций. В течение вчерашнего дня демонтировали рентгеновские установки и оборудование для досмотра болельщиков. Сегодня в обед увезли последние из них.

Металлические стойки аккуратно складывают для дальнейшего вывоза

За два дня после чемпионата мира по футболу никаких серьёзных изменений во внешнем виде фан-феста незаметно. Центральная набережная полностью закрыта для прохода волгоградцев.

Горожане по привычке спускаются в надежде погулять на Центральную набережную

— Со сцены рабочие начали снимать баннеры. Огромной экран будут демонтировать в последнюю очередь, — рассказали в бывшей фан-зоне. — Партнёры-фестиваля ещё не начали вывозить установленные на нижней террасе павильоны. В магазине с атрибутикой ФИФА сегодня к вечеру вывезли последние товары.

Экран и палатка партнёров ФИФА по-прежнему на своих местах

Вход на Центральную Набережную осуществляется только в одном месте и по спецпропускам. На остальных висят замки. Организаторы ещё не успели убрать все указатели, поэтому многие волгоградцы направляются к закрытым дверям.

В первую очередь разобрали деревянные постройки

Единственный проход и въезд на Центральную набережную располагается со стороны Музкомедии. Оттуда загнали спецтехнику, для обследования ступенек перед готовящимся ремонтом. Капитальный ремонт начнётся 1 августа. До этого срока организаторам фестиваля болельщиков необходимо завершить разбор площадки.

На Центральную набережную проход закрыт