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На Центральной набережной Волгограда разбирают фан-зону
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На Центральной набережной Волгограда разбирают фан-зону 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Волгограде на Центральной набережной начались работы по разборке и вывозу объектов, размещённых на время чемпионата мира по футболу.
От ярких ворот фан-феста остался металлический каркас.
Как рассказал V1.ru рабочий Артём Панченко, за сегодня удалось практически демонтировать главные ворота фан-феста.
— Ещё накануне сняли все баннеры, натянутые на каркас металлических конструкций. В течение вчерашнего дня демонтировали рентгеновские установки и оборудование для досмотра болельщиков. Сегодня в обед увезли последние из них.
Металлические стойки аккуратно складывают для дальнейшего вывоза
За два дня после чемпионата мира по футболу никаких серьёзных изменений во внешнем виде фан-феста незаметно. Центральная набережная полностью закрыта для прохода волгоградцев.
Горожане по привычке спускаются в надежде погулять на Центральную набережную
— Со сцены рабочие начали снимать баннеры. Огромной экран будут демонтировать в последнюю очередь, — рассказали в бывшей фан-зоне. — Партнёры-фестиваля ещё не начали вывозить установленные на нижней террасе павильоны. В магазине с атрибутикой ФИФА сегодня к вечеру вывезли последние товары.
Экран и палатка партнёров ФИФА по-прежнему на своих местах
Вход на Центральную Набережную осуществляется только в одном месте и по спецпропускам. На остальных висят замки. Организаторы ещё не успели убрать все указатели, поэтому многие волгоградцы направляются к закрытым дверям.
В первую очередь разобрали деревянные постройки
Единственный проход и въезд на Центральную набережную располагается со стороны Музкомедии. Оттуда загнали спецтехнику, для обследования ступенек перед готовящимся ремонтом. Капитальный ремонт начнётся 1 августа. До этого срока организаторам фестиваля болельщиков необходимо завершить разбор площадки.
На Центральную набережную проход закрыт
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