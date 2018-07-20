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СМИ: уволенный из ФК «Челси» тренер Конте подаст в суд на клуб
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СМИ: уволенный из ФК «Челси» тренер Конте подаст в суд на клуб 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 20 июля. Бывший главный тренер английского футбольного клуба «Челси» Антонио Конте, уволенный 18 июня, подаст в суд на команду. Об этом сообщает британская газета The Times.
По информации издания, 48-летний итальянский специалист считает, что клуб принял решение расстаться с ним слишком поздно и тренеру не удастся найти новую работу на следующий сезон. В связи с этим итальянец обратится в суд и потребует взыскать с «Челси» компенсацию за последний год контракта в размере 9 млн Ранее английский клуб объявил, что новым наставником команды станет Маурицио Сарри.
Конте возглавлял «Челси» с августа 2016 года. Вместе с английской командой итальянский специалист стал чемпионом Англии и обладателем Кубка страны. Ранее он работал в «Сиене», «Ареццо», «Бари», «Аталанте», «Ювентусе» и в сборной Италии.
В сезоне-2017/18 «Челси» занял пятое место в национальном чемпионате, набрав 70 очков в 38 встречах, и не смог пробиться в Лигу чемпионов.
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