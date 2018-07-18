СМИ: новый владелец «Милана» хочет уволить Гаттузо

Новые владельцы «Милана» инвестиционная корпорация Elliott Management хочет уволить Дженнаро Гаттузо с поста главного тренера команды.

Как сообщает Sport Mediaset, руководство клуба хочет заменить Гаттузо на экс-наставника «Ювентуса», «Челси» и сборной Италии Антонио Конте.

В случае назначения Конте также увеличатся шансы «Милана» подписать испанского нападающего Альваро Морату.

Кроме этого, миланский клуб могут покинуть директора Массимилиано Мирабелли и Марко Фассоне.

Ранее сообщалось о том, что «Милан» получит от нового владельца финансовые инвестиции.