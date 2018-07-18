Новый владелец «Милана» может уволить Гаттузо и назначить Конте

Бывший главный тренер «Челси» Антонио Конте может возглавить «Милан».

Компания Elliott, новый владелец итальянского клуба, рассматривает вариант с увольнением нынешнего главного тренера «Милана» Дженнаро Гаттузо и назначением Конте.

Если последний возглавит «россонери», в команду также может перебраться форвард «Челси» Альваро Мората.

Кроме того, своих постов могут лишиться директоры «Милан» Массимилиано Мирабелли и Марко Фассоне.

Ранее сообщалось, что Гаттузо подозревают в отмывании денег через свиноферму.

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