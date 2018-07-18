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Новый владелец «Милана» может уволить Гаттузо и назначить Конте
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Новый владелец «Милана» может уволить Гаттузо и назначить Конте 

Sports.ru 2 часа назад
Бывший главный тренер «Челси» Антонио Конте может возглавить «Милан».
Компания Elliott, новый владелец итальянского клуба, рассматривает вариант с увольнением нынешнего главного тренера «Милана» Дженнаро Гаттузо и назначением Конте.
Если последний возглавит «россонери», в команду также может перебраться форвард «Челси» Альваро Мората.
Кроме того, своих постов могут лишиться директоры «Милан» Массимилиано Мирабелли и Марко Фассоне.
Ранее сообщалось, что Гаттузо подозревают в отмывании денег через свиноферму.
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