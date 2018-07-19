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Антонио Конте может возглавить «Милан»
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Антонио Конте может возглавить «Милан» 

Свободная пресса 50 минут назад
Фото: ChelseaNews.Ru
Новое руководство итальянского «Милана» может принять решение уволить главного тренера Дженнаро Гаттузо перед стартом нового сезона Серии А. Место 40-летнего специалиста может занять Антонио Конте, недавно покинувший лондонский «Челси», сообщает Football Italia.
По информации издание, причиной возможного увольнения Гаттузо может стать тот факт, что наставник оказался замешан в коррупционном скандале. По данным итальянской полиции спортсмен был участником схемы по отмыванию денег через одну из свиноферм в период с 2011 по 2014 год.
Несмотря на то, что вина Гаттузо не доказана, а его адвокаты настаивают на невиновности своего подзащитного, руководство «Милана» считает необходимым расторгнуть контракт с тренером, чтобы избежать репутационных потерь.
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