Антонио Конте может возглавить «Милан»

Новое руководство итальянского «Милана» может принять решение уволить главного тренера Дженнаро Гаттузо перед стартом нового сезона Серии А. Место 40-летнего специалиста может занять Антонио Конте, недавно покинувший лондонский «Челси», сообщает Football Italia.

По информации издание, причиной возможного увольнения Гаттузо может стать тот факт, что наставник оказался замешан в коррупционном скандале. По данным итальянской полиции спортсмен был участником схемы по отмыванию денег через одну из свиноферм в период с 2011 по 2014 год.

Несмотря на то, что вина Гаттузо не доказана, а его адвокаты настаивают на невиновности своего подзащитного, руководство «Милана» считает необходимым расторгнуть контракт с тренером, чтобы избежать репутационных потерь.