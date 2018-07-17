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Движение по рокадной дороге у «Волгоград-Арены» откроют в среду
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Движение по рокадной дороге у «Волгоград-Арены» откроют в среду 

ТАСС 1 час назад
ВОЛГОГРАД, 17 июля /ТАСС/. Движение по рокадной дороге в Волгограде, ограниченное из-за сползшего на магистраль грунта у «Волгоград-Арены», размытого воскресным ливнем, откроют к утреннему часу пик в среду 18 июля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Волгограда.
"Завершены работы по уборке основной массы грунта, принесенного на рокадную дорогу обильными ливневыми осадками в воскресенье. В настоящее время на месте спецтехника убирает последние остатки грунта и песка. Полное завершение работ планируется к утру 18 июля", — сказано в сообщении.
В горадминистрации уточнили, что в течение последних двух суток на участке работало свыше 20 единиц дорожной техники, в кратчайшие сроки магистраль была очищена от скоплений песка и грунта. Всего с рокадной дороги вывезено свыше 3 тыс. куб. м грунтовых наносов.
На участке вблизи стадиона «Волгоград-Арена» проезд будет организован по двум полосам — временное сужение вводится для обеспечения работы тяжелой техники, задействованной на восстановлении грунтового покрытия склонов. Восстановление склонов ведет компания «Стройтрансгаз», которая является генподрядчиком строительства «Волгоград-Арены».
15 июля на Волгоград в результате сильнейшего за последние почти 30 лет ливня, выпала полуторамесячная норма осадков. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Ликвидация последствий стихии продолжается, работы ведутся в координации с правоохранительными органами и службой МЧС.
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