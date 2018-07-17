Движение по рокадной дороге у «Волгоград-Арены» откроют в среду

ВОЛГОГРАД , 17 июля / ТАСС /. Движение по рокадной дороге в Волгограде, ограниченное из-за сползшего на магистраль грунта у «Волгоград-Арены», размытого воскресным ливнем, откроют к утреннему часу пик в среду 18 июля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Волгограда.

"Завершены работы по уборке основной массы грунта, принесенного на рокадную дорогу обильными ливневыми осадками в воскресенье. В настоящее время на месте спецтехника убирает последние остатки грунта и песка. Полное завершение работ планируется к утру 18 июля", — сказано в сообщении.

В горадминистрации уточнили, что в течение последних двух суток на участке работало свыше 20 единиц дорожной техники, в кратчайшие сроки магистраль была очищена от скоплений песка и грунта. Всего с рокадной дороги вывезено свыше 3 тыс. куб. м грунтовых наносов.

На участке вблизи стадиона «Волгоград-Арена» проезд будет организован по двум полосам — временное сужение вводится для обеспечения работы тяжелой техники, задействованной на восстановлении грунтового покрытия склонов. Восстановление склонов ведет компания «Стройтрансгаз» , которая является генподрядчиком строительства «Волгоград-Арены».