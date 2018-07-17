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Богобоязненный врач повздорил с трансгендером в эфире утреннего шоу
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Богобоязненный врач повздорил с трансгендером в эфире утреннего шоу 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Врач-христианин Дэвид Маккерет (David Mackereth) и модель-трансгендер Манро Бергдорф (Munroe Bergdorf) устроили серьезный спор в эфире британского ток-шоу This Morning. Об этом сообщает The Mirror.
Маккерета уволили из Национальной службы здравоохранения после того, как он отказался обращаться к трансгендерам по их предпочтительному гендерному местоимению. Мужчина пришел на шоу, чтобы защитить свою позицию: он считает, что врачи должны иметь совесть и убеждения, которые влияют на принятие их решений.
«Когда я использую гендер, я имею в виду то же самое, что и пол. Я верю, что Бог создал человечество из мужчин и женщин, и чрезвычайно важно для поколения отстаивать эту истину», — заявил Маккерет. Он также добавил, что трансгендеры «навлекают гнев Божий на наше поколение».
Однако на одном диване с мужчиной оказалась Бергдорф, которая попыталась объяснить доктору разницу между полом и гендером. Модель-трансгендер посчитала, что врача уволили с поста за дело. По словам Бергдорф, люди-транссексуалы наиболее уязвимы, поэтому особенно нуждаются в поддержке перед операциями. При этом врач отказывался морально поддерживать больных, не обращаясь к ним по предпочтительному гендерному местоимению.
«Если это его религиозные убеждения, он должен был потерять работу — вы государственный служащий, вы должны помогать людям», — добавила модель.
Дебаты врача и модели вызвали резонанс в социальных сетях. Некоторые пользователи встали на сторону убежденного христианина. «Я полностью согласен с доктором. Ваш пол определяется при зачатии. Вы не должны меняться», — написал один из неравнодушных зрителей.
Другие же согласились с моделью-трансгендером. «Слишком много времени уделили этому фанатичному врачу и недостаточно для Манро, чтобы она дала очень обоснованное и взвешенное мнение. Он потерял работу заслуженно», — заявил один из пользователей.
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