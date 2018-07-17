В Художественном музее закрылась выставка «Самарские древности»

Первое написанное в Самаре произведение впервые можно было увидеть в Мраморном зале Художественного музея. Уникальная рукописная книга, хранящаяся в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге , является единственным дошедшим до наших дней артефактом времен первой Самарской крепости.

Древнейший самарский памятник культуры включает списки произведений церковной письменности — «Повесть о Варлааме и Иоасафе» и «Житие Нифонта Констанцского». То, что этот список самарский, подтверждает предисловие от переписчика, в котором он называет себя «священноиереем Афанасием». Этот сопроводительный текст и можно считать первым литературным произведением, созданным в Самаре.

Памятник был представлен в музее в трех форматах: подлинник рукописи; электронный ресурс с полным описанием цветных иллюстраций, выполненных первым самарским художником, изографом Петром; а также реплики 65 миниатюр, созданные современным графиком Алексеем Зуевым . По этим многофигурным композициям можно понять, как древний художник и его современники представляли себе сотворение мира, низвержение с небес падших ангелов, изгнание Адама и Евы из рая, строительство Ноева ковчега и другие библейские истории. Графические листы останутся в фондах Самарского художественного музея.

В экспозиции была реконструирована эпоха создания рукописи, воссоздана атмосфера жизни в Самарской крепости в первой трети XVII века. В проекте использованы материалы из фондов областного художественного музея и СОИКМ им. П. В. Алабина, из областной библиотеки, Сызранского и Пугачевского краеведческих музеев, Старообрядческой общины Самары, госархива и частных коллекций.

На выставке были представлены уникальные находки, сделанные в 1970 г. в ходе археологических раскопок в районе ул. Кутякова. По мнению краеведа Емельяна Гурьянова, керамические плитки, покрытые цветной глазурью, черепки глиняной посуды и дубовые бревна — чудом сохранившиеся остатки Самарской крепости. Горожане и гости города впервые смогли увидеть артефакты, с которых началась история археологических поисков крепости.

На церемонии закрытия выставки директор музея Алла Шахматова поблагодарила всех участников и партнеров и выразила надежду, что Художественный музей этой выставкой помог городу приблизиться к осознанию своих культурных корней.