Ещё
В Художественном музее закрылась выставка «Самарские древности»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Художественном музее закрылась выставка «Самарские древности» 

Волга Ньюс 1 час назад
Первое написанное в Самаре произведение впервые можно было увидеть в Мраморном зале Художественного музея. Уникальная рукописная книга, хранящаяся в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге, является единственным дошедшим до наших дней артефактом времен первой Самарской крепости.
Древнейший самарский памятник культуры включает списки произведений церковной письменности — «Повесть о Варлааме и Иоасафе» и «Житие Нифонта Констанцского». То, что этот список самарский, подтверждает предисловие от переписчика, в котором он называет себя «священноиереем Афанасием». Этот сопроводительный текст и можно считать первым литературным произведением, созданным в Самаре.
Памятник был представлен в музее в трех форматах: подлинник рукописи; электронный ресурс с полным описанием цветных иллюстраций, выполненных первым самарским художником, изографом Петром; а также реплики 65 миниатюр, созданные современным графиком Алексеем Зуевым. По этим многофигурным композициям можно понять, как древний художник и его современники представляли себе сотворение мира, низвержение с небес падших ангелов, изгнание Адама и Евы из рая, строительство Ноева ковчега и другие библейские истории. Графические листы останутся в фондах Самарского художественного музея.
В экспозиции была реконструирована эпоха создания рукописи, воссоздана атмосфера жизни в Самарской крепости в первой трети XVII века. В проекте использованы материалы из фондов областного художественного музея и СОИКМ им. П. В. Алабина, из областной библиотеки, Сызранского и Пугачевского краеведческих музеев, Старообрядческой общины Самары, госархива и частных коллекций.
На выставке были представлены уникальные находки, сделанные в 1970 г. в ходе археологических раскопок в районе ул. Кутякова. По мнению краеведа Емельяна Гурьянова, керамические плитки, покрытые цветной глазурью, черепки глиняной посуды и дубовые бревна — чудом сохранившиеся остатки Самарской крепости. Горожане и гости города впервые смогли увидеть артефакты, с которых началась история археологических поисков крепости.
На церемонии закрытия выставки директор музея Алла Шахматова поблагодарила всех участников и партнеров и выразила надежду, что Художественный музей этой выставкой помог городу приблизиться к осознанию своих культурных корней.
Волга Ньюс: последние новости
АвтоВАЗ снимет LADA Priora с производства в конце июля Жители губернии обсуждают изменение сроков трудоспособного возраста Дмитрий Азаров проверил ход реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" в Кировском районе Самары
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задержан главный гаишник севера Москвы
Похищение на Украине, обман болельщицы и другие события дня
Депутаты решились ввести давно обсуждаемый налог
Погиб Тагир Вагапов
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:34
Порошенко назвал Украину приоритетом для США и НАТО
В мире Статьи
00:59
Бывшая жена Грудинина впервые рассказала об их разводе
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
13:19
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию
Личный счет Другое
07:30
Трамп заявил о возрождении НАТО «своими кровными»
В мире
00:59
Брежнева заступилась за Пугачеву
Шоу-бизнес
00:35
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение