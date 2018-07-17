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«Русснефть» продлила лицензии на семь нефтегазовых участков в Ульяновской области
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«Русснефть» продлила лицензии на семь нефтегазовых участков в Ульяновской области 

Rambler News Service 1 час назад
Роснедра продлили лицензии «Русснефти» на пользование недрами на семи нефтегазовых участках в Ульяновской области — Бирлинском, Новоспасском, Рудневском, Правдинском, Филипповском, Южно-Филипповском и Новолабитовском, говорится в материалах компании.
Лицензия на Рудневский участок продлена до 31 декабря 2051 года, Филипповский — до 31 декабря 2052 года, Новоспасский — до 31 декабря 2054 года, Южно-Филипповский — до 31 декабря 2081 года, Правдинский — до 31 декабря 2087 года, Бирлинский — до 31 декабря 2089 года, Новолабитовский — до 31 декабря 2099 года.
Ранее лицензия на Рудневский участок действовала до 28 сентября 2027 года, Филипповский — до 1 июля 2039 года, Новоспасский — 1 июля 2034 года, Южно-Филипповский — до 1 июля 2039 года, Правдинский — до 1 июля 2038 года, Бирлинский — до 1 июля 2037 года, Новолабитовский — до 1 января 2033 года.
Бирлинский, Рудневский, Правдинский, Филипповский, Южно-Филипповский участки расположены в Мелекесском районе Ульяновской области, Новоспасский участок — в Новоспасском районе, Новолабитовский учаток — в Новомалыклинском районе.
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