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Дэнни Уильямс собрался «проучить» бойца, который ради боя с ним набрал почти 30 кг
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Дэнни Уильямс собрался «проучить» бойца, который ради боя с ним набрал почти 30 кг 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
28 июля в Абердине (Шотландия) состоится сюрреалистический поединок — причём совершенно законный: давно сдавший позиции ветеран супертяжёлого веса (свыше 90,7 кг) Дэнни Уильямс (52-26, 39 КО) собрался «проучить» некоего Ли Макаллистера (35-3, 9 КО), который ради этого поединка набрал почти 30 кг массы.
«Он с первого же раунда пожалеет, что вообще пошёл на эту затею. Моя мотивация? Деньги, в первую очередь. Ну и то, что бывший легковес бросает вызов супертяжу, это чудовищное неуважение и «палево», так что я поставлю его на место. Изобью и нокаутирую», — цитирует 45-летнего Уильямса Evening Express.
35-летний шотландец выступал за карьеру от лёгкого веса до первого среднего, а последний бой провёл весной 2013 года в лимите 66,7 кг. За год до этого его досрочно прошёл в бою за евротитул Денис Шафиков.
В 2004 году Уильямс забил по-спортивному старенького Майка Тайсона. В последних 46 боях у него поровну побед и поражений.
Поединок санкционировала малоизвестная организация British & Irish Boxing Authority (BIBA). В архиве Boxrec его нет.
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