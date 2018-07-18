Обновленная Audi TT: один мотор и «ослабевшая» спортверсия

Компания Audi представила обновленное семейство TT. Купе и родстер доработали к 20-летнему юбилею модели — первое поколение дебютировало в 1998-м, через три года после дебюта одноименного концепт-кара на Франкфуртском автосалоне. Для модели оставили только один мотор, а версию TTS слегка дефорсировали.

Рестайлинговые автомобили можно будет отличить по новой решетке радиатора и модернизированным бамперам с увеличенными воздухозаборникам. На «заряженной» модификации TTS модель теперь станет похожа на топовый вариант RS — она получит почти такие же массивные вертикальные воздухозаборники с серебристой или черной глянцевой окантовкой.

Audi TT предложат в трех модификациях: 40 TFSI, 45 TFSI и 45 TFSI quattro. Все они оснащается двухлитровым турбомотором, но в разной степени форсировки. Первый вариант выдает 197 лошадиных сил (ранее базовым агрегатом был 180-сильный двигатель 1.8), второй развивает 245 сил (до этого — 230 сил) и доступен как с передним, так и с полным приводом.

Моторы могут работать в паре с шестиступенчатой «механикой» или семидиапазонным «роботом» с двумя сцеплениями. Для дорестайлинговых машин предлагался шестиступенчатый преселектив.

«Заряженный» вариант TTS стал немного слабее (306 сил вместо 310-ти), но в то же время быстрее. «Сотню» купе может набирать за 4,5 секунды, а родстер — за 4,8 секунды. До обновления автомобили достигали этой же отметки за 4,9 и 5,2 секунды соответственно. Снижение мощности связано с переходом на новый цикл измерения расхода топлива WLTP и установкой нового сажевого фильтра.

Помимо этого, компания в честь юбилея модели подготовила спецверсию. Она будет выполнена в стилистике концепт-кара 1995 года. Автомобиль окрасят в такой же серый цвет, оснастят задними фонарями на органических светодиодах, серыми 19-дюймовыми дисками.

Также для обновленного семейства TT расширится список базового оснащения (например, в него войдет система изменения режимов работы ездовой электроники и мультифункциональный руль), появятся три дополнительных цвета окраски кузова и новая линейка колесных дисков.

Заказы на обновленную модель в Германии начнут принимать в сентябре. Цены на купе TT начинаются от 35 тысяч евро, а на родстер — от 37,5 тысячи евро. Вариант TTS обойдется минимум в 54,5 тысячи евро.