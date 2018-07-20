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Глава Молдавии вручил орден экс-послу РФ за укрепление дружбы между странами
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Глава Молдавии вручил орден экс-послу РФ за укрепление дружбы между странами 

ТАСС 40 минут назад
Фото: Lenta.ru
КИШИНЕВ, 20 июля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон вручил орден Почета завершающему свой мандат послу РФ Фариту Мухаметшину «за содействие в развитии и укреплении молдавско-российской дружбы и сотрудничества».
Об этом глава республики сообщил в пятницу на своей странице в Facebook после встречи с Мухаметшиным.
"Поблагодарил дипломата за работу в Молдавии, а также за личный вклад в развитие двустороннего сотрудничества во всех областях взаимного интереса. В качестве примера отметил положительную динамику торгово-экономических отношений и непрерывный рост торгового обмена между нашими странами, особенно в течение последних трех месяцев", — отметил президент.
Мухаметшин был назначен послом России в Молдавии в апреле 2012 года. На этот пост, согласно указу президента РФ Владимира Путина, назначен Олег Васнецов, ранее работавший в МИД РФ в должности директора департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями.
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