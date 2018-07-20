Глава Молдавии вручил орден экс-послу РФ за укрепление дружбы между странами

Об этом глава республики сообщил в пятницу на своей странице в Facebook после встречи с Мухаметшиным.

"Поблагодарил дипломата за работу в Молдавии, а также за личный вклад в развитие двустороннего сотрудничества во всех областях взаимного интереса. В качестве примера отметил положительную динамику торгово-экономических отношений и непрерывный рост торгового обмена между нашими странами, особенно в течение последних трех месяцев", — отметил президент.