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Додон пригласил князя мальтийского ордена принять участие в Конгрессе семьи
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Додон пригласил князя мальтийского ордена принять участие в Конгрессе семьи 

РИА Новости 2 часа назад
КИШИНЕВ, 17 июл — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон пригласил князя Христианского ордена Мальтийских рыцарей принять участие во Всемирном конгрессе семей, который пройдет в Кишиневе с 14 по 16 сентября.
Князь Христианского ордена Мальтийских рыцарей Торнбьорн Патерно Кастелло ди Каркачи находится в Молдавии с ознакомительным визитом. Во вторник Додон встретился с князем и обсудил возможности сотрудничества в области организации и проведения некоторых совместных мероприятий и благотворительных акций.
"Пригласил господина Торнбьорна Патерно Кастелло ди Каркачи принять участие во Всемирном конгрессе семей, который состоится в сентябре этого года в нашей стране. Целью предстоящего мероприятия является продвижение семейных ценностей", — написал президент на странице в Facebook.
Глава Молдавии «выразил готовность к реализации совместных проектов», связанных с благотворительностью.
Основным направлением деятельности мальтийских рыцарей является благотворительность, которой они занимаются в 120 странах, в том числе в «горячих точках». Программы Ордена включают, например, медицинскую помощь и социальную поддержку, в том числе пожилым людям и инвалидам, гуманитарную помощь жертвам вооруженных конфликтов и природных катаклизмов.
Всемирный конгресс семьи будет проходить в Кишиневе с 14 по 16 сентября, его организаторами выступают Международная организация по делам семьи и Фонд первой леди Молдавии Din suflet. Предварительное согласие на участие в мероприятии выразили 50 стран, ожидается больше 2 тысяч участников.
Ранее Додон сообщал, что участие в конгрессе уже подтвердил Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, а Ватикан впервые будет представлен премьер-министром.
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