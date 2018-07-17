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Оператор Wi‑Fi метро Москвы может создать личные кабинеты пользователей на базе блокчейна
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Оператор Wi‑Fi метро Москвы может создать личные кабинеты пользователей на базе блокчейна 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Оператор единого Wi-Fi-пространства в столичном метро, телекоммуникационная компания «МаксимаТелеком» задумала создать личный кабинет со всеми данными пользователя на базе технологии блокчейн, сообщил во вторник на Московском урбанистическом форуме генеральный директор компании Борис Вольпе.
В концертном зале парка «Зарядье» во вторник начал работу крупнейший урбанистический конгресс Moscow Urban Forum-2018 и выставка будущего Москвы. В восьми залах концертного зала в течение двух дней выступят более 300 спикеров — ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов, представители глобальных корпораций.
«У нас есть одна инновационная идея — создание личного кабинета, который будет принадлежать человеку, пассажиру, который будет охраняться системой, где будут скапливаться все его данные, например, о передвижениях, страховке, автомобиле, штрафах, ипотеке, медицинской карте — и это будет его актив», — сказал Вольпе.
Он отметил, что личный кабинет можно создать на базе технологии блокчейн, когда пользователь сам сможет по предложению каких-то контрагентов какие-то данные открывать.
«Например, я открою данные о своем перемещении городскому транспорту, потому что я хочу, чтобы была транспортная доступность. Я, возможно, не открою свою медицинскую карту никому или кому не хочу. Таким образом, мои данные превратятся в актив, которым я смогу управлять и который будет иметь рыночную стоимость», — добавил Вольпе.
По его словам, задача — создать доверенное пространство данных, которое будет предоставлять полноценные пассажирские качественные и безопасные сервисы.
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