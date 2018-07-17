Тодд Говард против сравнения Fallout 76 с DayZ

Тодд Говард , директор и исполнительный продюсер Bethesda, объяснил, почему в описании Fallout 76 нельзя встретить слово «выживание». Оказывается авторы не хотят сравнений многопользовательского Fallout с такими играми как DayZ или Rust.

«Мы избегаем слово «выживание», потому что игроки молниеносно проводят аналогии с DayZ, Rust и другими играми подобного жанра. А эти сравнения не совсем сопоставляются с тем, что мы делаем, — объясняет Говард авторитетному изданию The Guardian, — Если подумать, то у Fallout 76 есть атмосфера режима «выживания», что мы делали для Fallout 4. И несмотря на то, что это многопользовательская онлайн игра, я все равно путешествую соло. Мы любим одиночные игры также, как наши фанаты».

Говард отдельно уточняет, почему Fallout 76 не похожа на DayZ или Rust. Никто не может убить игрока в течение первых пяти минут или часов и оставить того у разбитого корыта.

«Нет, в этом точно нет веселья, — говорит Говард. — Может быть тому, кто убил вас и радостно, но вам — нет. Смерть в игре и так достаточно жестока, так как вы теряете время. Но мы считаем, что не стоит наказывать игроков еще больше, поэтому после смерти никто не теряет свой прогресс».

Fallout 76 поступит в продажу 14 ноября. Игра будет доступна на PC, Xbox One и PS4.