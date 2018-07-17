Сохранить, стимулировать, легализовать. Бизнес и «Единая Россия» предложили механизм гарантированной занятости для тех, кому за 50

Правительственные предложения об изменении пенсионного законодательства вывали широкий резонанс в обществе, в политических кругах. В течение месяца обсуждение проходило в том числе в региональных отделениях «Единой России» . Как сообщил сегодня на заседании внутрипартийной предпринимательской платформы заместитель секретаря генсовета ЕР Евгений Ревенко, свои предложения прислали 62 субъекта. А всего в обсуждении законопроекта приняло участие около 10 тысяч человек.

Предложения, внесенные регионами, самые разные. Например, есть мнение, что нужно выводить из тени самозанятых граждан. Они, как и все работники, должны платить налоги, взносы в Пенсионный фонд и Фонд соцстраха. Тем самым будет соблюдена социальная справедливость.

Кроме того, предлагается ввести налоговые льготы для работодателей, предоставляющих рабочие места людям зрелого возраста. Необходимо создать общедоступную базу вакансий для лиц предпенсионного возраста, предусмотреть обязательную диспансеризацию для них. Вообще, нужна поддержка организациям, которые содействуют и специализируются на трудоустройстве людей старше 45 лет.

По словам ее сопредседателя Евгения Демина, одна из основных идей — постараться повысить вовлеченность лиц зрелого возраста в предпринимательскую деятельность.

Эту тему поддержала и вице-президент общественной организации «Опора России» Марина Блудян . «У нас большие надежды на предпринимательский потенциал. Это международный тренд — предпринимательство должно втянуть в себя зрелых людей. У этих людей хорошая репутация, опыт. Государство должно только помочь», — отметила Блудян.

Какая помощь нужна от государства, в общем-то, понятно. Во-первых, нужна инфраструктура, нужны упрощенные условия ведения предпринимательской деятельности. Речь, в частности, идет о ведении бухучета — этим вполне могли бы заниматься банки: в отчетные периоды они автоматически бы перечисляли с расчетного счета предпринимателя обязательные платежи. И это было бы хорошим подспорьем для зрелых начинающих предпринимателей — люди либо не знают, как вести бухучет, либо боятся лишней волокиты.

Во-вторых, важно проработать механизм льготной коммерческой ипотеки для самозанятых и вновь открывшихся ИП. Вообще вопросы кредитования требуют особого внимания, так как людям в зрелом возрасте банки неохотно дают даже потребительские кредиты.

В-третьих, нужны налоговые льготы. Речь о том, чтобы предоставить право тем, кто начнет предпринимательскую деятельность после 50 лет и будет заниматься ею не менее 10 лет, не платить налог в случае продажи бизнеса. «Продал, и есть на что активно проводить старость», — отметила Блудян.

Что касается в целом трудоустройства тех, кому за 50, Марина Блудян заметила, что есть отрасли, где специалисты как раз в этом возрасте самые востребованные, — это промышленность, в том числе легкая, хлебопекарное производство и многие другие отрасли, в которые молодежь идет неохотно и которые держатся исключительно на опыте старшего поколения.

Свои предложения в пенсионное законодательство сегодня озвучила и предпринимательская платформа партии. Сопредседатель платформы Евгений Демин отметил, что это меры, стимулирующие работодателей к приему на работу сотрудников предпенсионного и пенсионного возраста, а также к продолжению трудовой деятельности после 50 лет, и меры, стимулирующие легализацию предпринимательской деятельности и самозанятых граждан.

Предлагается предусмотреть ряд преференций для работодателей. Например, наполовину сократить пенсионные, медицинские и социальные страховые отчисления для работающих пенсионеров и обеспечить им в полном объеме медицинскую страховку.

Предлагается регламентировать случаи увольнения возрастных работников госкомпаний: чтобы без профпереподготовки или обучения предпринимательской деятельности за счет государственных средств выгнать человека было бы невозможно. Минфину предлагается предусмотреть снижение НДФЛ с 13% до 6,5% для сотрудников старше 50 лет на переходный период до 2034 года. Это позволит стимулировать продолжение легальной трудовой деятельности этой категории работников.

Все предложения, озвученные на предпринимательской платформе, будут переданы во фракцию «Единой России» в Госдуме для дальнейшей проработки.

Напомним, первое чтение законопроекта, вносящего изменения в пенсионную систему, состоится уже 19 июля. Согласно документу, пенсионный возраст для женщин увеличится до 63 лет, для мужчин — до 65 лет. Эти изменения будут проходить пошагово до 2034 года.

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