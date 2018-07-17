Парфюмеры объединяются в рабочую группу для обсуждения пилота по маркировке духов

МОСКВА , 17 июля. / ТАСС /. Участники парфюмерного рынка намерены найти ответы на важные вопросы, связанные с внедрением маркировки и прослеживания продукции на рынке, в рамках рабочей группы, сформированной на общественных слушаниях в Минпромторге . Об этом заявили опрошенные ТАСС представители отрасли.

Старт пилотного проекта в системе маркировки запланирован на январь 2019 года. Запуск обязательной маркировки парфюмерной продукции, согласно распоряжению правительства, начнется с 1 декабря 2019 года.

Процесс внедрения и стоимость

"Мы вошли в рабочую группу и надеемся, что в процессе реализации этого проекта мы подробнее обо всем узнаем и расскажем о своих проблемах и опасениях", — заявила исполнительный директор Ассоциации парфюмеров и дистрибьюторов Людмила Кузнецова , отметив, что главный вопрос стоит в стоимости процесса, в частности, в цене необходимого оборудования.

В состав рабочей группы также вошла крупная торговая сеть «Л’Этуаль». Представитель компании Алена Громницкая отметила, что в «Л’Этуаль» готовы делиться опытом с участниками эксперимента для оптимизации затрат на внедрение маркировки. «Мы тщательно изучили опыт по маркировке других товарных групп и поэтому считаем, что наша экспертиза, которой мы поделимся с остальными участниками рабочей группы, и более чем двадцатилетний опыт в работе с парфюмерией помогут оптимизировать затраты на внедрение процесса маркировки для всех участников рынка», — отметила она.

В свою очередь директор по развитию Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Юрий Борисов отметил, что рабочая группа позволит сформировать «наборы атрибутов для классификации парфюмерной продукции и чуть позднее предложения по методологии маркировки и прослеживаемости, устраивающей бизнес». Он также добавил, что в рамках эксперимента стоит говорить о создании полноценной системы прослеживаемости парфюмерной продукции. «Недостаточно говорить только о маркировке. Лишь в случае полной прослеживаемости можно перекрыть каналы незаконного ввоза продукции и вытеснить с рынка недобросовестных производителей и торговцев. Это несомненные плюсы для рынка», — пояснил он.

Состояние рынка

Согласно стратегии правительства по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на период до 2025 года, парфюмерно-косметическая продукция определена как приоритетный рынок для наблюдения и принятия мер для борьбы с нелегальной продукцией.

По данным исследования Высшей школы экономики (ВШЭ) «Основные формы незаконного оборота продукции на потребительских рынках России и меры противодействия», доля незаконного оборота на парфюмерном рынке равна 20%, а в импорте доходит до 65%.

Как заявили ТАСС в Минпромторге, такая статистика говорит о том, что на парфюмерном рынке проблема незаконного оборота стоит остро, «поскольку нарушения связаны не только с нарушением прав на объекты интеллектуальной собственности (контрафакт), но и с фальсификацией товаров, нарушением технических регламентов, а также неуплатой налоговых и таможенных платежей».

Кроме того, в Минпромторге заявили, что для бизнеса система маркировки является прогрессом в автоматизации, цифровизации отчетности и логистики. «Система повысит эффективность бизнеса за счет большей доступности информации, а также позволит оптимизировать затраты за счет планирования оборотного капитала и производственных процессов при минимальном изменении бизнес-процессов в логистике. Помимо этого, производители смогут защитить собственные бренды от репутационных рисков, связанных с контрафактной продукцией, а также повысить прозрачность взаимодействия с собственными контрагентами. Потребитель же сможет быть уверенным в том, что он покупает легальный товар», — подчеркнули в ведомстве.

О системе маркировки

Пилотный проект по внедрению системы маркировки фармацевтической продукции стартовал с января 2017 года, с 2018 года были запущены пилоты по маркировке табачных изделий и обуви на базе единого оператора — Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

В рамках пилота используется двухмерныйцифровой код в формате DataMatrix, который наносится непосредственно на упаковку производителем и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. По первичным документам осуществляется автоматизированный контроль движения товара и его вывод из оборота на основе полученных с контрольно-кассовой техники данных.