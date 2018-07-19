Активные граждане решили, что досуговые центры должны работать летом

«КУЛЬТлету быть»! Так решили жители столицы еще в феврале этого года в голосовании проекта «Активный гражданин». А в июне стартовала программа городского досуга, в рамках которой во дворцах и домах культуры планируется провести более 5 тысяч мероприятий.

В прошлом году завершился краудсорсинг Правительства Москвы «Культурные центры. Будущее». Жители столицы предложили около 1,5 тысяч идей по улучшению работы досуговых учреждений. Самые актуальные были вынесены в декабре 2017 года на голосование в проекте «Активный гражданин», в котором приняли участие около 200 тысяч человек.

Ранее многие культурные центры закрывались на летнее время. Однако в вопросе о графике работы досуговых учреждений большинство активных граждан (58,54%) поддержали предложение сделать их работу круглогодичной. В этом году в рамках городской программы «КУЛЬТлето» двери домов культуры открыты для посетителей все лето с июня по август. Всего за эти три месяца планируется провести около 5 тысяч разнообразных мероприятий по самым разным направлениям.

Для того, чтобы культурные мероприятия столицы отвечали пожеланиям горожан, в проекте «Активный гражданин» уже не первый раз выносятся на обсуждение вопросы, связанные с культурно-развлекательной сферой городской жизни. Например, в настоящее время идет голосование по выбору основных направлений подготовки, которые необходимо открыть в детских технопарках (https://ag.mos.ru/poll/4977).

Фото взято: https://wps.ru/wp-content/uploads/2016/08/957b3720819934436b093390b8ffd718.jpg