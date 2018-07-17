Boeing пообещала потратить в России десятки миллиардов долларов 

Компания Boeing International заявила, что планирует потратить 27 млрд долларов на закупки в России в течение 20 лет.
«Из тех 27 млрд долларов, которые мы планируем в течение 20 лет потратить в России на прямые закупки, 18 млрд — это закупки титана», — заявил вице-президент Boeing International Сергей Кравченко, передает ТАСС.
В апреле глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что правительство не станет запрещать поставки титана в США в ответ на санкции, так как это может навредить российским производителям. До этого Вашингтон ввел санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний.