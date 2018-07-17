Boeing планирует потратить $27 млрд на закупки в РФ в течение 30 лет

"Из тех $27 млрд, которые мы планируем в течение 30 лет потратить в России на прямые закупки, $18 млрд — это закупки титана", — сказал он, не уточнив физического объема закупок.

На данный момент Boeing закупает большую часть титановой продукции у российского титанового гиганта ВСМПО — АВИСМА. Контракт с компанией рассчитан до 2022 года.

Закупки титана

По словам Кравченко, титан из России используется в том числе для широкофюзеляжный самолетов B777 и B787 Dreamliner.

"В среднем в сырье — это 22 тонны титана для каждого самолета. Прогнозы увеличения этих объемов напрямую связаны с прогнозом увеличения темпов выпуска самолетов, — сказал Кравченко.

"Для производства самолета 777Х, который планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году, потребуется очень много титана. Мы также планируем, что титан будет востребован и для самолета, который мы еще не запустили, среднемагистральный Boeing NMA", — добавил он.

Компания сообщала, что ежегодно инвестирует в РФ около $600 млн и планирует потратить около $5 млрд на приобретение в России услуг по проектированию и порядка $4 млрд — на закупку других продуктов и услуг, включая космические программы.