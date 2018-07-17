Военные инженеры ЦВО навели 150-метровый мост к селу в Оренбуржье 

Понтонная переправа через реку Урал восстановила сообщение с селом Нижнеозерное, где после половодья был разрушен низководный железобетонный мост.
Инженеры Центрального военного округа (ЦВО) навели 150-метровый понтонный мост через реку Урал и восстановили сообщение с селом Нижнеозерное Оренбургской области, где после половодья был разрушен низководный железобетонный мост. Решение о наведении понтонной переправы было принято после обращения губернатора региона Юрия Берга. В работе военнослужащие применяли 22 мостовых звена и два катера из состава понтонно-мостового парка ПМП. Ранее, до снижения уровня воды в реке, сообщение с селом обеспечивала паромная переправа грузоподъемностью 60 тонн. Мост у Нижнеозерного был разрушен весной текущего года во время ледохода. Он обеспечивал жителям села транспортную доступность к сельскохозяйственным угодьям, находящимся на левом берегу Урала, а также выход на трассу Оренбург—Илек. В настоящее время в селе проживают около 1,5 тыс. человек.