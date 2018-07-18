Наперекор стихии: инженеры ЦВО навели переправу в отрезанный от мира поселок

После разрушения половодьем бетонного моста полторы тысячи местных жителей оказались заблокированы, но им на помощь пришли военные.

Понтонный мост протяженностью 150 метров навели военные инженеры ЦВО в отрезанный половодьем поселок в Оренбургской области

Прежнюю переправу смыло во время весеннего ледохода. Все это время более полутора тысяч местных жителей пользовались паромом, но из-за понижения уровня воды в реке он больше не мог подходить к берегу.

О помощи военных попросило руководство региона. И военные инженеры всего за несколько часов соорудили мост, состоящий из 22 понтонов. Он станет для людей новой дорогой в школу, больницы и магазины.