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Наперекор стихии: инженеры ЦВО навели переправу в отрезанный от мира поселок
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Наперекор стихии: инженеры ЦВО навели переправу в отрезанный от мира поселок 

ТК «Звезда» 43 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
После разрушения половодьем бетонного моста полторы тысячи местных жителей оказались заблокированы, но им на помощь пришли военные.
Понтонный мост протяженностью 150 метров навели военные инженеры ЦВО в отрезанный половодьем поселок в Оренбургской области.
Прежнюю переправу смыло во время весеннего ледохода. Все это время более полутора тысяч местных жителей пользовались паромом, но из-за понижения уровня воды в реке он больше не мог подходить к берегу.
О помощи военных попросило руководство региона. И военные инженеры всего за несколько часов соорудили мост, состоящий из 22 понтонов. Он станет для людей новой дорогой в школу, больницы и магазины.
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