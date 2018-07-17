Убираем лишнее. Вещи, которые не нужно брать в путешествие

Пора отпусков будет продолжаться до поздней осени и за это время у каждого есть достаточно времени отправиться в долгожданное путешествие. Опытные туристы отмечают, что приятнее всего путешествовать с минимальным количеством вещей. Чтобы собрать все необходимое и сделать свой чемодан достаточно легким, следует воспользоваться некоторыми правилами.

Фен Прежде чем отправиться в путешествие нужно определиться с местом жительства, например, если остановка произойдет в отеле, можно узнать что будет в номере или в свободном доступе отдыхающих. Во многих гостиницах предусмотрен общий фен, который выдается по запросу, поэтому отпадает надобность брать с собой свой. Книги

На отдыхе книги могут понадобиться только любителям чтения, например, в дороге, на пляже или перед сном. Чтобы сэкономить место в багаже следует ограничиться одной книгой в мягком переплете, а в электронном варианте можно взять куда больше экземпляров. Гигиена

Следует найти тару для средств гигиены в удобном маленьком формате или изготовленную специально для путешествий. К тому же, многие авиакомпании не пропускают больше установленной нормы жидкостей в самолет. Если же поездка планируется группой, можно сильно сэкономить на средствах гигиены, если взять по одной упаковке шампуня, зубной пасты и прочего. Одежда

Всю одежду для путешествия следует тщательно пересмотреть, подобрать так, чтобы она хорошо сочеталась. Если спортивные варианты одежды нужны для тренировок, можно взять одну форму. Кроме того, нельзя брать больше, чем два купальника, а самое нарядное платье и большую шляпу лучше оставить дома. Ценности

Ювелирные изделия на отдыхе могут создать уйму неприятностей, например, за ними нужно следить или позаботиться о надежном сейфе. Кроме того, вряд ли кому-то на пляже понадобиться фамильное кольцо или увесистое ожерелье из белого золота. Аптечка

В путешествие следует взять только самые необходимые лекарства, которые точно могут пригодиться. В дорожную аптечку стоит положить жаропонижающее, обезболивающее, препараты от проблем с желудком и от аллергии. Однако следует тщательно просматривать правила ввоза препаратов на территорию страны. Ненужные вещи

Стоит отказаться от вещей, которые никогда не пригождаются даже в повседневном быту. На самом деле во время отпуска вряд ли им найдется применение, к тому же они бесцельно занимают ограниченное количество места в чемодане.]]>