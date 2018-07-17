Ещё
OnePlus 6 снимает лучше, чем iPhone 8 Plus
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

OnePlus 6 снимает лучше, чем iPhone 8 Plus 

iPhones.ru 2 часа назад
Фото: iPhones.ru
OnePlus 6 снимает лучше, чем iPhone 8 PlusМы уже не раз обсуждали камеру iPhone 8 Plus, и она всегда била всевозможные рекорды. Но теперь, кажется, OnePlus 6 смог обойти смартфон от Apple.
Специалисты профильного ресурса DxOMark оценили новое устройство китайской компании. Результаты теста оказались очень внушительными, поскольку смартфон за $520 смог обойти флагманские Galaxy Note8, iPhone 8 и iPhone 8 Plus.
Если камера OnePlus и имеет слабое место, то это видео. Гаджет набрал 100 баллов по фотографии, но только 87 для видео.
В общей сложности, специалисты DxOMark оценили OnePlus 6 на 96 очков. Они похвалили камеру смартфона за быструю м точную автофокусировку, а таке за высокую производительность вспышки. К качества видео тоже хорошо отнеслись: быстрый фокус, эффективная стабилизация, низкий уровень шума.
iPhones.ru: последние новости
Yota катастрофически снизила тарифы на мобильную связь и интернет Tesla Model 3 спасла женщину от смерти в серьёзной аварии Самые популярные приложения в App Store 10 лет назад
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задержан главный гаишник севера Москвы106
Похищение на Украине, обман болельщицы и другие события дня7
Депутаты решились ввести давно обсуждаемый налог199
Погиб Тагир Вагапов52
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца153
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
00:34
Порошенко назвал Украину приоритетом для США и НАТО
В мире Статьи
00:59
Бывшая жена Грудинина впервые рассказала об их разводе
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
13:19
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию
Личный счет Другое
07:30
Трамп заявил о возрождении НАТО «своими кровными»
В мире
00:59
Брежнева заступилась за Пугачеву
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение