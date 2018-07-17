OnePlus 6 снимает лучше, чем iPhone 8 Plus

OnePlus 6 снимает лучше, чем iPhone 8 PlusМы уже не раз обсуждали камеру iPhone 8 Plus, и она всегда била всевозможные рекорды. Но теперь, кажется, OnePlus 6 смог обойти смартфон от Apple

Специалисты профильного ресурса DxOMark оценили новое устройство китайской компании. Результаты теста оказались очень внушительными, поскольку смартфон за $520 смог обойти флагманские Galaxy Note8, iPhone 8 и iPhone 8 Plus.

Если камера OnePlus и имеет слабое место, то это видео. Гаджет набрал 100 баллов по фотографии, но только 87 для видео.

В общей сложности, специалисты DxOMark оценили OnePlus 6 на 96 очков. Они похвалили камеру смартфона за быструю м точную автофокусировку, а таке за высокую производительность вспышки. К качества видео тоже хорошо отнеслись: быстрый фокус, эффективная стабилизация, низкий уровень шума.